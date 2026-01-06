Alerta en el Mercado Cripto: Desbloqueo Masivo de Tokens Genera Inquietud

La semana se presenta agitada para el mundo de las criptomonedas, con más de u$s657 millones en tokens que están a punto de ingresar al mercado, lo que podría generar un aumento en la volatilidad y afectar los precios.

El ecosistema de las criptomonedas se prepara para una serie de liberaciones programadas, conocidas como token unlocks, que representarán un capital significativo esta semana. Esto podría impactar considerablemente la dinámica de precios en el mercado.

Los Tokens Clave en Esta Semana

Entre las criptomonedas que desatarán el flujo de tokens se encuentran:

Hyperliquid (HYPE) : el 6 de enero se desbloquearán aproximadamente 12.46 millones de tokens , valuados en unos u$s330 millones , lo que representa alrededor del 3,6% de su oferta total, principalmente destinados a colaboradores clave.

: el 6 de enero se desbloquearán aproximadamente , valuados en unos , lo que representa alrededor del de su oferta total, principalmente destinados a colaboradores clave. Ethena (ENA) : el 5 de enero habrá un desbloqueo de 171.88 millones de tokens por un valor de u$s42.9 millones , aproximadamente el 2,37% de su oferta, dirigido a inversores y colaboradores.

: el 5 de enero habrá un desbloqueo de por un valor de , aproximadamente el de su oferta, dirigido a inversores y colaboradores. Aptos (APT): para el 11 de enero, se espera la liberación de 11.31 millones de APT, valorados en casi u$s22 millones, que se distribuirán entre el equipo, inversores y la comunidad.

Asimismo, otros proyectos relevantes como Linea (LINEA), Movement (MOVE) e IOTA (IOTA) también se sumarán a este movimiento en el mercado.

¿Qué Significa este Desbloqueo para el Mercado?

Los token unlocks son momentos anticipados en los que activos antes restringidos se vuelven disponibles para transacciones, a menudo como resultado de acuerdos de financiación o compensaciones para desarrolladores. Esta nueva oferta puede generar dos efectos principales:

Incremento de liquidez : la disponibilidad de más tokens en el mercado puede mejorar la liquidez, facilitando las transacciones.

: la disponibilidad de más tokens en el mercado puede mejorar la liquidez, facilitando las transacciones. Posible presión sobre los precios: si una gran cantidad de tokens liberados se vende rápidamente, esto puede generar un aumento en la oferta que ejerza presión a la baja sobre los precios a corto plazo, especialmente en criptomonedas de menor capitalización.

Analistas y operadores suelen observar de cerca estas situaciones para ajustar sus estrategias, ya que los token unlocks pueden coincidir con fluctuaciones en la volatilidad de los activos involucrados.