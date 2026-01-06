Milei y Macron: Secreta Alianza para Impulsar el Poder de González Urrutia en Venezuela

Olivos se convierte en el epicentro de la diplomacia: Macron y Milei debaten el futuro de Venezuela

En un encuentro exclusivo en Olivos, el presidente Javier Milei y el mandatario francés Emmanuel Macron abordaron la crisis venezolana, en un contexto global cargado de tensiones políticas y cambios inesperados.

El pasado sábado, la residencia presidencial de Olivos fue testigo de un cónclave inesperado. Convocados sin mayor difusión, el canciller Pablo Quirno, el embajador francés Romain Nadal y el traductor presidencial Walter Kerr, se reunieron para discutir asuntos críticos que marcan el pulso de la región.

Un llamado inesperado de Macron

Según fuentes oficiales, Macron contactó a Milei para dialogar sobre la crisis en Venezuela, formando parte de una serie de conversaciones con líderes internacionales como Donald Trump y Lula da Silva. En este contexto, fue significativo también el contacto con María Corina Machado, referente de la oposición venezolana, quien ha sido objeto de atención en el tablero geopolítico.

Incursión militar y reacciones globales

La tensión aumentó en el ámbito internacional tras la reciente incursión de un comando militar de EE. UU. en la residencia de Nicolás Maduro. Capturados junto a su esposa, ambos se declararon inocentes ante la Corte del Distrito Sur de Manhattan, enfrentando serias acusaciones que no hacen más que profundizar la crisis política en Venezuela.

Posturas encontradas en el diálogo

A pesar de su amistad, Macron y Milei mostraron desacuerdos fundamentales. Mientras Macron repudió el método de asalto militar propuesto por Trump, Milei expresó apoyo a dichas acciones, coincidiendo en la urgencia de una transición en Venezuela hacia la democracia.

Apoyo a la oposición venezolana

Ambos líderes identificaron a María Corina Machado y a su sucesor, Edmundo González Urrutia, como figuras esenciales en este camino. A pesar del reconocimiento de Milei hacia Machado, esta no cuenta actualmente con el respaldo del gobierno estadounidense, lo que añade una capa adicional de dificultad a cualquier plan de acción en Venezuela.

El papel de Quirno y el futuro de las relaciones diplomáticas

El canciller Quirno jugará un papel clave en la coordinación de políticas que afecten a la región. En medio de los preparativos para la reunión de la CELAC, Milei busca fortalecer su posición en el ámbito internacional, aunque enfrenta retos significativos por la relación con Venezuela, que incluye la posible reapertura de la embajada argentina y la situación de un gendarme argentino detenido.

Un camino lleno de desafíos

El diálogo en Olivos culminó con el firme objetivo de explorar alternativas para estabilizar Venezuela. Mientras Macron busca alinear posturas entre los diversos actores internacionales, las diferencias de Milei con otros líderes, como Lula, pueden complicar aún más el panorama.

Visiones encontradas entre Macron y Lula

A pesar de su amistad con Lula, Macron se mantiene firme en su postura sobre la crisis venezolana, privilegiando la transición democrática. Esta disidencia de opiniones podría influir en futuros encuentros diplomáticos, a medida que la situación en Venezuela evoluciona.

Con múltiples actores en juego y posiciones bajo constante evaluación, el rumbo que tomarán las relaciones diplomáticas en América Latina está lejos de estar definido. La entrada de nuevos actores y la reconfiguración del poder serán determinantes en el desenlace de esta compleja situación.