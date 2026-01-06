Horizonte refuerza su compromiso con la vivienda social en Córdoba ante la salida del Estado

La Cooperativa Horizonte se enfrenta a un desafío monumental: lograr la construcción de más de 900 viviendas y ampliar su visión en un contexto económico adverso y con escaso respaldo estatal.

Con una capacidad de construir más de 900 viviendas y nuevos proyectos de infraestructura en marcha, la Cooperativa Horizonte se proyecta hacia 2026 con el objetivo de mantener su ritmo de desarrollo y crecer aún más, pese a las limitaciones del entorno económico y el déficit de políticas públicas.

Un Contexto Desafiante

La situación de la vivienda social en Argentina ha cambiado: pasó de ser un derecho protegido constitucionalmente a convertirse en un tema delicado. La falta de políticas estatales efectivas se ha vuelto evidente, dejando a más de 240,000 cordobeses sin acceso a un hogar digno. La letal combinación de ajustes y la limitación de la obra pública han relegado el papel del Estado a un segundo plano.

Innovación ante la Crisis

Ante la ausencia de un marco claro, Horizonte propone una solución simple pero innovadora: la vivienda social debería operar bajo reglas definidas que promuevan la colaboración entre el Estado y quienes desean construir su hogar.

Refuerzan que el equilibrio financiero no se podría alcanzar únicamente mediante recortes, sino mediante la creación de nuevas alternativas habitacionales. “La distribución de escasez no soluciona el problema de la vivienda”, aseguran.

Historia y Logros de la Cooperativa

Fundada en 1982 por Julián Benassi, la Cooperativa ha construido 20,000 viviendas, beneficiando a aproximadamente 70,000 cordobeses. Sin soluciones rápidas ni promesas vacías, han edificado casa por casa, garantizando la formalización de la propiedad.

Resultados de 2025

Durante el año pasado, la cooperativa adjudicó 800 viviendas sociales en Córdoba Capital y Alta Gracia, manteniendo la demanda incluso en tiempos difíciles. Se entregaron 790 viviendas en varias zonas, además de formalizar 1,600 escrituras, un hito importante en el sector de la vivienda social.

Además, se realizaron obras de infraestructura que incluyeron más de 11,300 metros de cordón cuneta, pavimiento, y parquización en varios desarrollos, garantizando un crecimiento organizado y sostenible.

Mirá hacia el Futuro: Proyecciones para 2026

Para el próximo año, la cooperativa se propone finalizar y entregar 900 nuevas viviendas en diversas localidades. La estrategia incluye la compra de terrenos para atender las necesidades de sus más de 35,000 asociados.

Destacando el enfoque integral, se prevé que 1,600 de sus asociados actúen como operadores de la cooperativa, fusionando la creación de empleo con el acceso a viviendas asequibles. Horizontes también trabajará en la infraestructura de Villa Retiro III y otros barrios en desarrollo.

En un momento donde la vivienda social parece quedar en el olvido, la Cooperativa Horizonte reinstaura un debate crucial: ¿es la falta de recursos el verdadero obstáculo, o son los sistemas que no funcionan adecuadamente?