Delcy Rodríguez asume la presidencia interina de Venezuela tras la detención de Maduro

Delcy Rodríguez: Nueva presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez asumió este lunes la presidencia interina de Venezuela en una ceremonia marcada por el contexto de agitación política y la reciente detención de Nicolás Maduro. Su juramento promete un cambio de rumbo en la política venezolana.

Delcy Rodríguez, quien había sido la vicepresidenta ejecutiva, se convierte en la nueva figura de liderazgo en Venezuela tras la caída de Maduro.

Juramento en la Asamblea Nacional

Rodríguez se presentó como vicepresidenta del presidente depuesto Nicolás Maduro, subrayando su intención de continuar el legado del mandatario en un clima de incertidumbre. «Vengo con el dolor que siente nuestro pueblo tras la agresión militar contra nuestra patria», manifestó en la Asamblea Nacional, refiriéndose a sus adversarios políticos.

Operativo militar y detención

La captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se llevó a cabo durante un operativo militar coordinado por Estados Unidos, con ambos siendo trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.

Un nuevo liderazgo con desafíos por delante

En su juramento, Rodríguez enfatizó la necesidad de defender la soberanía nacional y prometió trabajar por la preservación del orden constitucional. Su ascenso al poder ocurre en un contexto donde el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró la ausencia de Maduro como «forzada», permitiéndole asumir la presidencia interina.

Trayectoria política de Rodríguez

Con 56 años y una carrera política que abarca varias carteras desde los tiempos de Hugo Chávez, Rodríguez es reconocida por su lealtad al chavismo. Antes de convertirse en presidenta interina, ocupó importantes roles ministeriales, lo que la posiciona como una figura clave en la política venezolana.

Relaciones internacionales y futuro incierto

Poco antes de asumir el cargo, Rodríguez cambió su tono hacia Estados Unidos, invitando al gobierno de Trump a colaborar en el desarrollo pacífico del país. Aunque se ha mostrado abierta al diálogo, las tensiones aún son palpables, específicamente tras la intervención militar que puso en jaque al gobierno venezolano.

El tiempo en el poder de Rodríguez

La Constitución venezolana establece un plazo para elecciones en caso de falta absoluta del presidente, aunque el Tribunal Supremo interpretó la situación de Maduro como temporal. Esto otorga a Rodríguez la posibilidad de ocupar el cargo por un tiempo indefinido, dependiendo de su gestión y las relaciones con Estados Unidos.