Manchester United despide a Rubén Amorim

El Manchester United toma una decisión drástica al despedir a Rubén Amorim como su director técnico, marcando un nuevo capítulo en la saga de cambios en el club desde el retiro de Alex Ferguson.

El equipo inglés se enfrentó al Leeds United este domingo, donde un empate 1-1 en Elland Road dejó al club en una situación incómoda. En las últimas diez jornadas de la Premier League, los dirigidos por Amorim solo lograron capturar 14 puntos de 30 posibles, acumulando tres victorias, cuatro empates y tres derrotas.

El Momento del Despido

Poco después del empate, Amorim declaró: “He venido a Manchester para gestionar, no solo para entrenar. Este será mi enfoque en los próximos 18 meses, a menos que la junta directiva decida lo contrario. No voy a renunciar; seguiré con mi labor hasta que decidan sustituirme.” Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para evitar su destitución. A solo horas del partido, los dirigentes optaron por su cese, justificando que “es el momento adecuado para realizar un cambio, lo que podría ofrecer al equipo la mejor oportunidad de mejorar en la Premier League”.

Un Trayecto Turbulento

Desde su llegada en noviembre de 2024, el paso de Amorim por el Manchester United estuvo lleno de desafíos. La relación con la directiva fue tensa, marcada por su descontento ante la falta de refuerzos y varios conflictos con Jason Wilcox, el director deportivo, quien le pedía ser más flexible en sus tácticas. Amorim, conocido por su estilo firme, se mostró reacio a ceder en estos aspectos.

Desafíos Futbolísticos y Administrativos

El entrenador portugués dirigió un total de 63 partidos, pero el rendimiento irregular del equipo hizo eco en la afición y los directivos. El resultado final de su gestión queda marcado por la búsqueda de una identidad que parecía esquiva en el terreno de juego.

El club, mientras agradece a Amorim por su esfuerzo, ahora se enfrenta al reto de encontrar un nuevo entrenador que pueda revitalizar al equipo y guiarlos hacia los objetivos deseados en el torneo.