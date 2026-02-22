Alerta en Texas: Residentes enfrentan deudas por fallo en cámaras de peaje

Un residente de San Antonio enfrenta un dilema inesperado debido a confusiones generadas por su placa vehicular. Descubre cómo una simple equivocación le generó una inesperada deuda por peajes impagos.

La historia de Edison Taylor es un recordatorio sobre la importancia de verificar los registros de peaje. Este conductor de Texas vivió una experiencia angustiante cuando recibió cargos por rutas que nunca transitaron.

Una Confusión Costosa

En los últimos meses, Taylor recibió ocho facturas por peajes correspondientes a una carretera que no había utilizado. Residiendo en San Antonio, se sorprendió al ver que estos cobros provenían de cruces al norte de Texas, un área que no había visitado en más de cuatro años.

Investigación Reveladora

Convencido de que los cargos no eran válidos, Taylor decidió investigar el asunto. Tras una revisión detallada, descubrió que todo se había originado por un error en la identificación de su matrícula.

El Error de Lectura

La placa de Taylor, que contenía el número 8, había sido confundida con otra similar que mostraba la letra B. Este pequeño desliz llevó a que las tarifas fueran mal asignadas a su cuenta.

Correcciones y Consecuencias

Al percatarse de la situación, Taylor se comunicó rápidamente con la Autoridad de Peaje del Norte de Texas, lo que resultó en la pronta corrección del error. Sin embargo, este tipo de equivocaciones son más comunes de lo que se piensa.

Consecuencias de No Pagar Peajes en Texas

Las autoridades advierten que, en caso de que las deudas no sean saldadas a tiempo, existen riesgos legales significativos. El portal de la Autoridad de Movilidad Regional del Centro de Texas explica que los conductores tienen un plazo de 120 días para resolver los pagos antes de enfrentarse a sanciones mayores.

Opciones para los Conductores

Durante estos primeros 120 días, los conductores pueden abonar la deuda junto con una tarifa por retraso. Sin embargo, el tiempo es esencial, ya que los problemas pueden escalar rápidamente si no se toman medidas a tiempo.