El fenómeno ‘Bridgerton’: Cómo la serie impulsa el turismo en el Reino Unido

Desde que «Bridgerton» deslumbró al público en diciembre de 2020, los amantes de la serie han viajado a lugares icónicos del rodaje en el Reino Unido, buscando conectar con su fascinante mundo georgiano.

La Historia de Tehreem Iqbal

Tehreem Iqbal, originaria de Canadá, se decidió a visitar las localizaciones de su serie favorita tras quedar cautivada por la estética y las historias de «Bridgerton». «Era un sueño para mí», comenta.

Impacto de Bridgerton en el Público

Desde su estreno, «Bridgerton» se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de Netflix, atrayendo la atención de millones alrededor del mundo. La primera mitad de su cuarta temporada, lanzada en enero de 2026, se clasificó entre los diez programas más vistos en 91 países.

Locaciones Icónicas

Principalmente ambientada en Mayfair, la serie utiliza locaciones espectaculares como el Royal Crescent en Bath y Ranger’s House en Greenwich, que representa el hogar de la familia Bridgerton. Estas majestuosas propiedades destacan la opulencia de la alta sociedad de la época.

El Viaje de los Fans

Muchos fans, como Melissa Maddock, han compartido su experiencia en redes sociales, mostrando las locaciones con el estilo encantador de la serie. «Visitar Bath fue como entrar en la serie», expresa, admirando la fidelidad de los escenarios.

La Experiencia de Alexis Reise Brodman

Alexis, un ferviente seguidor de «Bridgerton», organizó una fiesta de estreno en Nueva York, disfrutando del primer episodio con amigos al puro estilo británico. En su visita al Reino Unido, también exploró los lugares de rodaje, aunque se sorprendió al encontrar un estacionamiento en frente de Ranger’s House.

La Magia de las Visitas Guiadas

Con el auge de «Bridgerton», Paul Elliott comenzó a ofrecer tours dedicados en Bath en 2021, atrayendo a visitantes de diferentes partes del mundo. «Nunca imaginamos este fenómeno», asegura, entusiasmado con la respuesta del público.

Un Mundo de Fantasía

Para muchos fans, como Alia Pyatt, la experiencia va más allá de admirar locaciones. Cosplayers se sumergen en el mundo de la serie, recreando vestuarios y comportamientos para vivir un verdadero escape a la Regencia.

Eventos Destacados

El hotel Lanesborough de Londres ha creado una experiencia de té de la tarde inspirada en «Bridgerton», agradeciendo a Netflix por colaborar en el diseño del menú. Eventos como bailes y conciertos temáticos han surgido, satisfaciendo la demanda de los entusiastas de la serie.

Reflexiones de los Fans

A pesar de la realidad moderna que rodea a las locaciones, el deseo de los fans de conectarse con la fantasía de «Bridgerton» sigue vigente. Aunque algunos esperaban ver más del encanto de la serie en persona, la magia de las localizaciones continúa atrayendo a los apasionados.