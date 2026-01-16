Alerta Naranja y Amarilla por Tormentas y Vientos Fuertes este Viernes 16 de Enero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un descenso leve de temperatura en Buenos Aires, pero advierte sobre severos fenómenos meteorológicos en varias provincias del país.

Tras un inicio de año marcado por el calor extremo y un apagón que generó inconvenientes en varios sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha señalado que las temperaturas disminuirán ligeramente este viernes 16 de enero, a la vez que emite alertas por tormentas y vientos fuertes en diferentes regiones del país.

Alertas por Tormentas en Varias Provincias

Según la información proporcionada por el SMN, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, y partes de La Rioja, Catamarca y Corrientes están bajo alerta naranja. Este nivel indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que podrían representar un riesgo para la vida y los bienes materiales.

Características de los Fenómenos Esperados

Las tormentas en estas áreas tendrán una intensa actividad eléctrica y podrían incluir caída de granizo, con ráfagas que superan los 90 kilómetros por hora. Además, se anticipan precipitaciones acumuladas entre 60 y 90 milímetros.

Aviso Amarillo para Otras Provincias

En otras regiones, como Entre Ríos, Misiones, Formosa, Chaco, Córdoba, Salta y Jujuy, el SMN ha emitido una alerta amarilla. Esto implica la posibilidad de tormentas que podrían interrumpir actividades cotidianas y generar daños, con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y acumulados de lluvia entre 20 y 60 milímetros.

Recomendaciones de Seguridad

Ante este panorama, el SMN recomienda evitar salir durante las tormentas, no retirar la basura, limpiar desagües y desconectar electrodomésticos. En caso de agua en casa, sugiere cortar el suministro eléctrico y resguardarse en un lugar seguro.

El Pronóstico en el AMBA

En Buenos Aires, se espera que la temperatura oscile alrededor de 22°C, con mínimas de 17°C y máximas de 28°C. El día será mayormente nublado con vientos del sudeste a 13 kilómetros por hora y una humedad del 89%.

Condiciones en el Conurbano

Por su parte, el conurbano bonaerense tendrá un clima similar, aunque con temperaturas un poco más elevadas: se pronostica una media de 24°C, mínimas de 17°C y máximas de 30°C. Las condiciones ventosas persistirán con alta humedad del 94%.

Temperaturas en el Resto del País

Para el interior, se prevén temperaturas variadas según la provincia: en Córdoba de 19°C a 31°C, Tucumán de 20°C a 26°C y Santa Fe de 22°C a 31°C, entre otros.