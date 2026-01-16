Xiaomi supera a Apple con su nuevo reconocimiento facial 3D bajo la pantalla

Xiaomi ha marcado un hito en la industria de los smartphones con una función que promete transformar la experiencia del usuario, desafiando la hegemonía de Apple en el sector.

Desde que comenzó la feroz competencia en el mercado de los teléfonos móviles, Apple y Samsung han liderado la carrera de innovación. Sin embargo, Xiaomi, la empresa china que ha emergido con fuerza, ha logrado convertirse en el tercer mayor vendedor global en 2025 gracias a su enfoque en ofrecer productos de alta tecnología a precios accesibles.

En un audaz movimiento, Xiaomi ha presentado una característica revolucionaria: el reconocimiento facial 3D integrado debajo de la pantalla. Esta innovación permitirá a los usuarios desbloquear sus dispositivos de forma más segura y natural, eliminando la necesidad de sensores visibles que ocupan espacio en la pantalla.

Un Paso Adelante en Seguridad y Diseño

Esta nueva tecnología no solo se enfoca en la estética, sino que también optimiza la seguridad, posicionando el reconocimiento facial 3D como uno de los métodos biométricos más confiables del mercado. Con esta novedad, Xiaomi se posiciona como un pionero en un campo que es tradicionalmente dominado por Apple.

El sistema Face ID en pantalla elimina las muescas y ofrece un diseño más limpio, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia más fluida y segura al desbloquear sus dispositivos.

Un Futuro Brillante con HyperOS 3

Además de su avance en el reconocimiento facial, Xiaomi ha presentado HyperOS 3, un sistema operativo basado en Android que incorpora una función similar a la Dynamic Island de Apple. Esta herramienta optimiza el espacio alrededor de la cámara frontal para mostrar información en tiempo real, incluyendo notificaciones y controles de música.

Con estas innovaciones, Xiaomi refuerza su posición como un contendiente directo de Apple en el mundo de la tecnología móvil.

Un Nuevo Comienzo para las Series de Dispositivos

La empresa también ha lanzado su nueva serie de teléfonos Xiaomi 17, omitiendo la generación 16 para alinearse con la denominación de los iPhone. Mientras tanto, Apple tiene planes de introducir un Face ID renovado en su próximo iPhone 18.

La estrategia de Apple suele ser más conservadora, una tendencia visible en su debilidad por abrirse a nuevas categorías, como lo demuestra el retraso en el lanzamiento de su teléfono plegable, más de siete años después de que Samsung presentara su versión.