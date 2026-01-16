Harold Hamm exige garantías para reactivar la inversión petrolera en Venezuela

El influyente empresario del shale, Harold Hamm, expresa inquietudes sobre los riesgos geopolíticos en Venezuela y la necesidad de garantías para las petroleras antes de considerar inversiones en el país.

Harold Hamm, un destacado multimillonario en la industria petrolera, ha manifestado que las empresas de energía requieren asegurarse de que sus activos no sean expropiados si deciden participar en la reactivación de la producción petrolera en Venezuela.

Riesgos Geopolíticos que Preocupan a las Petroleras

Durante una entrevista con Bloomberg Television, Hamm subrayó que existe un alto riesgo geopolítico en el país sudamericano. “ExxonMobil lo experimentó en dos ocasiones y fue nacionalizada”, afirmó, añadiendo que las empresas deben recibir garantías frente a posibles nacionalizaciones.

Consecuencias de Invertir en Venezuela

Hamm destacó que han habido ocasiones en las que empresas han enfrentado severas pérdidas, lo cual genera desconfianza sobre la estabilidad política de la Nación. “Hemos visto a otras compañías salir muy mal paradas allí”, enfatizó.

La Nueva Realidad de Venezuela

A pesar de los riesgos, Hamm asegura que Venezuela se ha vuelto un lugar mucho más seguro tras la salida del expresidente Nicolás Maduro, gracias a la intervención de Estados Unidos. Esta percepción podría abrir las puertas a nuevas inversiones en el sector petrolero.

Monitoreando la Situación Geopolítica

Cuando se le preguntó sobre un posible ingreso de su empresa, Continental Resources Inc., al mercado venezolano, Hamm explicó que están evaluando tanto la situación geopolítica como las condiciones geológicas del país.

“Eso es lo que le he transmitido al presidente, y creo que muchos otros ejecutivos han hecho lo mismo”, concluyó Hamm, sugiriendo que la comunidad empresarial está en constante evaluación de las oportunidades en Venezuela.