Récord Histórico de Personas Sin Hogar

La Crisis de la Indigencia en Buenos Aires: Récord Histórico de Personas en Situación de Calle

Un reciente censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revela cifras alarmantes sobre la creciente pobreza y el aumento de la población sin hogar en la metrópoli. Estos datos evidencian un contexto social crítico que merece atención inmediata.

Un Alarma Social en Crecimiento

El censo realizado en noviembre por 85 equipos técnicos ha puesto de manifiesto un problema creciente: Buenos Aires ha alcanzado el número más alto de personas en situación de calle en su historia. Según el informe difundido por la gestión de Jorge Macri, la crisis económica ha llevado a miles a buscar refugio en la red estatal, un claro indicativo del deterioro social que se profundiza.

Aumento en los Refugios

Uno de los datos más impactantes es el notorio crecimiento del número de personas en los Centros de Inclusión Social (CIS). En solo seis meses, la cifra de quienes solicitaron ayuda en estos paradores aumentó un 20%. Esto ha sido el principal factor detrás del incremento de la población en situación de indigencia, aunque las personas que duermen directamente en la calle han crecido a un ritmo más moderado del 3%.

Perfil de la Población en Riesgo

Los datos del censo revelan que la pobreza afecta principalmente a adultos en edad laboral, con un 80% de los encuestados entre 19 y 59 años. Además, el 67,1% de los censados proviene de otras regiones, destacando la presión que reciben los servicios porteños por parte de migrantes del conurbano bonaerense.

Las Zonas Más Afectadas

La indigencia se concentra principalmente en el centro político y comercial de la ciudad. Comuna 1 y Comuna 3, que incluyen barrios como Constitución, Monserrat y San Telmo, agrupan cerca del 50% de la población en situación de calle. La proximidad a estaciones de tren y a servicios sociales ha consolidado a estas áreas como focos de vulnerabilidad.

La Urgencia de la Situación

Un dato que resalta la gravedad del problema es que el 30% de quienes se encuentran en situación de calle han perdido su hogar en menos de un año, lo que indica una rápida escalada hacia la indigencia. Un 68,2% de la población encuestada ha vivido en precariedad durante más de un año.

Tendencias Históricas Alarmantes

Comparando con el primer censo de 2017, donde se registraron 636 personas en situación de calle y 966 en paradores, el panorama es desolador. Ocho años después, los números se han triplicado, con 1.613 en la vía pública y 3.563 en refugios, lo que refleja un fracaso en las políticas de contención.

Respuestas de la Administración

En respuesta a esta crisis, el Gobierno porteño ha implementado diez nuevos centros a lo largo de 2025, ampliando la capacidad del sistema a más de 4.900 lugares disponibles. También se ha mantenido el programa de subsidios habitacionales, que beneficia a 11.726 personas para intentar evitar que caigan en la indigencia. Sin embargo, la presión sobre este sistema sigue siendo alta.