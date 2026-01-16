Lisandro Martínez: «Llegué a no querer jugar más»

Emocionado por volver a las canchas, el defensor argentino del Manchester United, Lisandro Martínez, comparte sus pensamientos más íntimos sobre el desafío que enfrentó tras una seria lesión.

El año 2025 se convirtió en un verdadero desafío para Lisandro Martínez, quien estuvo casi todo el tiempo fuera de juego debido a una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en febrero. Tras meses de rehabilitación, el jugador finalmente regresó al campo en noviembre.

Un regreso difícil

Durante una reciente entrevista, Martínez confesó que las primeras semanas tras la lesión fueron complicadas mental y emocionalmente. “Después de las primeras dos o tres semanas no quería jugar más al fútbol. Me había lesionado antes y pensaba: ‘ya está, no quiero saber más nada’”, reveló.

Reflexiones en momentos difíciles

El defensor, que se consagró campeón del mundo con la selección argentina, también admitió que suprime estar con su familia en Argentina durante esos instantes oscuros. “Mi primera reacción fue: ‘Me voy a casa, no quiero sufrir más’. Pero entiendo que en esos momentos de desequilibrio puedes decir cualquier cosa que no está conectada con tu verdadero yo”, agregó.

Una nueva motivación

Sin embargo, el nacimiento de su hija cambió el rumbo de su recuperación. “Nací mi hija mientras estaba lesionado. Eso me impulsó a no rendirme. Salía a entrenar cada día con el único motor de ser un buen padre”, afirmó, destacando el impacto positivo que tuvo en su vida personal y profesional.

El poder del apoyo familiar

Martínez también subrayó la importancia del apoyo de su entorno durante su proceso de recuperación. “Me aferré a mi familia y amigos, quienes siempre me alentaron a no rendirme. Es fundamental contar con esas personas que te empujan a seguir adelante cuando todo parece oscuro”, concluyó.