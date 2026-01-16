El Salvador presenta pasaporte Bitcoin para turistas

Con una visión audaz hacia el futuro, El Salvador presenta su «Pasaporte Bitcoin», un programa que busca fusionar el turismo con la revolución de las criptomonedas.

El Salvador ha revelado oficialmente el Pasaporte Bitcoin Country, una iniciativa diseñada para posicionar al país como un destino turístico pionero y líder en la adopción de criptomonedas.

El anuncio se llevó a cabo el 14 de enero de 2026, marcando un nuevo impulso en la dirección del gobierno salvadoreño para integrar Bitcoin en la vida diaria de sus ciudadanos y visitantes.

Tras ser el primer país en reconocer Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, El Salvador ahora aboga por un programa que une incentivos turísticos con el uso de activos digitales.

Una Credencial Turística Revolucionaria

El Pasaporte Bitcoin Country funciona como una herramienta esencial para residentes y turistas que deseen disfrutar de descuentos en locales que aceptan pagos en BTC.

Se estima que hoteles, restaurantes y negocios locales ofrecerán descuentos de hasta un 10% a los portadores de esta membresía, transformando a la criptomoneda en un recurso práctico para el consumo diario.

La iniciativa busca proporcionar a los turistas una experiencia inmersiva en la economía digital del país, mientras estimula a los emprendedores locales a captar un nicho de mercado global que muestra un creciente interés en el uso de criptoactivos.

Fomentando la Usabilidad de Bitcoin

A diferencia de otros programas enfocados en inversión o regulación, este pasaporte está orientado al uso diario de Bitcoin, permitiendo a los turistas realizar pagos en diversas actividades:

Turísticas

Gastronómicas

Culturales

Para las empresas locales, esto representa una oportunidad valiosa para atraer a clientes internacionales y destacar en un mercado cada vez más competitivo.

Esta medida también persigue el objetivo de revitalizar el turismo, un sector fundamental para la economía salvadoreña. El gobierno confía en que esta estrategia atraerá a viajeros interesados en experiencias innovadoras y en la opción de utilizar Bitcoin como método de pago en un entorno seguro y regulado.

El Pasaporte Bitcoin Country refuerza la visión a largo plazo del presidente Nayib Bukele, quien ha convertido la adopción de BTC en una política de Estado.