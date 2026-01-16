Reforma Laboral y Acuerdo Mercosur-UE: Implicaciones para el Sector Agropecuario

La vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Eloísa Frederking, compartió en una reciente entrevista su perspectiva sobre los retos que enfrenta el sector agropecuario, destacando la reforma laboral, el acuerdo con la Unión Europea y la urgencia de reducir las retenciones.

Eloísa Frederking enfatizó que la modernización laboral es un proceso en marcha desde hace más de un año y medio, centrándose en seis ejes fundamentales para la Ley de Trabajo Agrario. “Los temas discutidos son clave para avanzar de manera eficiente”, aseguró.

Modernización Laboral en el Sector Agropecuario

La líder del sector describió los seis puntos esenciales: la eliminación de la responsabilidad solidaria indiscriminada, la eliminación de la figura del trabajador permanente discontinuo, la implementación de un periodo de prueba, la negociación salarial bilateral, el establecimiento de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la actualización de los créditos laborales.

Ajustes en el Período de Prueba

Sobre el período de prueba, Frederking propuso su extensión de seis a ocho meses para adaptarse a las tecnologías emergentes. “Este cambio es lógico y necesario para el sector”, afirmó. Además, subrayó que el agro es el único sector donde el Estado interviene en las negociaciones entre sindicatos y empresas.

Implicaciones del Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El acuerdo con la Unión Europea, que se ha gestado por 25 años, fue calificado por Frederking como un hito histórico. “Este convenio es crucial, ya que el mercado europeo representa aproximadamente el 15% del PIB mundial”, destacó, resaltando las oportunidades que ofrece para el crecimiento del país.

Oportunidades y Desafíos para Argentina

“Argentina tiene un potencial competitivo impresionante por delante”, declaró la vicepresidente, añadiendo que se brindan “previsibilidad y reglas claras” para un sector vital. Sin embargo, también presentó un aviso sobre la competencia que exige adaptaciones estructurales para lograr mayor eficiencia y elevar la calidad de la producción.