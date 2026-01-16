Edenor aclara las causas del apagón y los cortes de luz en el AMBA

Masivo corte de luz afecta a miles en Buenos Aires y Gran Buenos Aires

Un amplio apagón dejó sin electricidad a cientos de miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La empresa Edenor ha emitido un comunicado explicando los detalles del incidente.

Un fallo en la Subestación Morón, ocurrido alrededor de las 14:45, impactó a aproximadamente 800 mil clientes de Edenor. Sin embargo, la mayoría de los usuarios ya está recuperando el servicio gracias a la rápida respuesta de la compañía.

Detalles del incidente

Según Edenor, la avería se produjo en una línea de 220 kV, lo que inicialmente afectó a un gran número de hogares. En las primeras 30 minutos, más de la mitad de los usuarios afectados ya habían recuperado la energía. La empresa también aseguró que, en menos de una hora, más del 90% de los clientes que habían sufrido el corte ya contaban con electricidad restablecida.

Afectación en el sistema eléctrico

La falla comprometió casi un tercio de la demanda total de Edenor, siendo más severa en las zonas norte y oeste del área de concesión. Por su parte, la Secretaría de Energía reportó que el problema comenzó con la caída de cuatro líneas de 220 kV en la misma subestación, resultando en la pérdida de aproximadamente 3.000 MW.

Efectos colaterales de la interrupción

Edesur también informó sobre problemas en su servicio, debido a un efecto «en cadena» causado por la falla en Edenor. Los barrios más impactados en el área de Edesur incluyeron Flores, Caballito y Villa General Mitre, mientras que en la Ciudad, Belgrano, Palermo y Villa Urquiza fueron algunos de los más afectados.

