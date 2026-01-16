Laura Abellán, psicóloga: “Superar una ruptura implica soltar la esperanza de que el otro lo entienda”

Superar el final de una relación puede parecer un camino solitario y complicado. Sin embargo, dejar atrás el deseo de que tu expareja se arrepienta puede ser la clave para empezar a sanar.

El Impacto de una Ruptura en Nuestra Vida Diaria

Cuando una relación termina, más que un vínculo emocional se desmorona una parte fundamental de la rutina diaria. La vida cotidiana se convierte en un espacio apagado, colmado de recuerdos y silencios que parecen gritar. Aprender a vivir sin esa persona y reconfigurar nuestro día a día es un desafío que requiere tiempo y introspección.

Expectativas y Dudas Tras la Separación

Las rupturas obligan a confrontar ilusiones y anhelos compartidos que ahora flotan en la incertidumbre. Preguntas sin respuesta y miedos a repetir errores emergen inevitablemente. Reflexionamos sobre el pasado, enfrentando lo que pudo haber sido, lo que quisimos construir juntos.

La Trampa del Arrepentimiento

Un obstáculo mental frecuente es el deseo de que la expareja reconozca su pérdida y el dolor causado. Aunque este anhelo se vista de justicia emocional, puede convertirse en un lastre que dificulta el cierre. La psicóloga Laura Abellán indica que sanar una ruptura implica dejar de lado esa necesidad de validación externa.

La Necesidad de Validación y su Efecto en Nuestra Curación

Este deseo puede ser nocivo, anclándonos a una situación en la que nuestra paz depende de la capacidad emocional del otro. Según Abellán, esta espera por un reconocimiento ajeno obstaculiza la verdadera liberación emocional y el restablecimiento del bienestar personal.

Aceptar la Realidad: Un Camino Hacia la Sanación

Renunciar al deseo de que el otro entienda el dolor que causó puede ser doloroso, pero es un paso necesario hacia la sanación. Este cambio de mentalidad implica soltar la expectativa de lo que el otro debería hacer, y redescubrir nuestro propio valor.

El Poder del Amor Propio en el Proceso de Sanación

La psicóloga sostiene que la paz interior se logra cuando dejamos de buscar la aprobación ajena y comenzamos a valorarnos por lo que somos. La sanación real proviene del amor propio, no del reconocimiento exterior. Comprender que nuestro valor no depende de otros nos permite avanzar hacia una nueva etapa.

El Autocuidado como Clave para el Bienestar

Finalmente, durante este proceso de reconstrucción, el autocuidado juega un papel fundamental. Reconocer y validar nuestra propia valía facilitará el cierre que tanto necesitamos. La sanación inicia cuando dejamos de esperar que otros reconozcan lo que ya sabemos: estamos destinados a brillar por nuestra cuenta.