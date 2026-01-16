Tesla ofrecerá suscripción para conducción autónoma en sus vehículos

Tesla Revoluciona la Conducción Autónoma: ¡Suscripción Mensual Desde Febrero de 2026!

Elon Musk ha anunciado un cambio significativo en el modelo de negocio de su innovadora empresa, dejando atrás las compras únicas para optar por un sistema de suscripción mensual.

Adiós a la Compra Única: El Futuro es la Suscripción

Tesla, bajo la dirección de Elon Musk, ha decidido transformar su sistema de conducción autónoma. Desde el 14 de febrero de 2026, el popular sistema Full Self-Driving Supervised (FSD) dejará de ser una opción de compra única y pasará a ofrecerse exclusivamente como una suscripción mensual.

Detalles de la Suscripción

El sistema FSD, que permite a los vehículos realizar maniobras como cambiar de carril y sortear obstáculos bajo la supervisión del conductor, tendrá un costo de $99 al mes en Estados Unidos. Esta cifra se limita a la modalidad de suscripción, eliminando la alternativa de compra que anteriormente alcanzaba precios de hasta $15,000.

Cambio Estratégico significativo

Esta decisión representa un cambio radical en la estrategia de Tesla. En vez de fomentar la adquisición como una inversión a largo plazo, la compañía busca atraer a nuevos usuarios mediante un modelo más flexible, permitiendo a los conductores experimentar la tecnología sin un significativo desembolso inicial.

Impacto Global y Reacción en Redes

Otros mercados, como España, también están pendientes del anuncio y se prevé que adopten este nuevo esquema pronto. Sin embargo, la reacción no se ha hecho esperar. Muchos usuarios critican la medida, opinando que limita el acceso a la tecnología, convirtiéndola en un servicio sujeto a pagos recurrentes, que pudiera encarecerse con el tiempo.

Cabe destacar que este anuncio se produce en un contexto de creciente competencia en el sector de vehículos eléctricos, especialmente frente a rivales como BYD, que están ganando terreno rápidamente. La presión regulatoria en múltiples mercados también ha influido en esta decisión transformadora de Tesla.