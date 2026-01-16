Atucha II supera el 100% de su potencia máxima

La Central Nuclear Atucha II ha alcanzado un hito significativo al operar al 100% de su capacidad, gracias a la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Tras siete años de trabajo, esta reactivación representa un avance crucial para la energía eléctrica en Argentina.

Atucha II, parte del complejo de energía atómica de Nucleoeléctrica Argentina SA, contribuye de manera clave al suministro eléctrico del país, generando entre el 7% y 9% de la energía total. Con una potencia de 745 MWe, la planta está situada en Zárate, Buenos Aires.

Este jueves, el presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, compartió una instantánea del panel de control donde se evidenció que la planta logró una potencia de 100,2%. “Ese 100.2% es un dato exacto. Un reactor puede exceder el 100%”, aclaró Reidel.

Reparaciones Exitosas en Atucha II

Atucha II se somete regularmente a paradas planificadas y revisiones para su mantenimiento. La más reciente se llevó a cabo a mediados de este año, centrándose en la tapa del reactor. No obstante, el desafío más notable ocurrió en 2023 cuando se tuvo que reparar un desprendimiento de una de las barras internas del reactor. Este proceso, complejo y delicado, implicó retirar la barra dañada y sustituirla, todo esto mientras se encontraba bajo agua irradiada.

Para realizar esta reparación, se formó un equipo interdisciplinario que utilizó tecnología robótica para llevar a cabo la extracción y reemplazo con gran precisión. Toda la herramienta necesaria fue diseñada y fabricada a medida, asegurando el uso de proveedores nacionales para el desarrollo del proyecto.

Un Emblema de Soberanía Energética

A pesar de su papel como símbolo de seguridad energética y soberanía, Atucha II ha estado sujeta a los altibajos de la política argentina. La construcción de la planta comenzó en 1982, pero fue interrumpida en 1994 debido a políticas del gobierno de Carlos Menem. El proyecto fue reactivado por Néstor Kirchner, y finalmente, en 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández, Atucha II logró su primera criticidad y se integró al Sistema Interconectado Nacional.