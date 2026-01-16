Turista agredió y escupió a policía en control de tránsito en Córdoba: detenida

En un inesperado incidente, una mujer de 32 años fue detenida en Córdoba tras agredir a un efectivo de la Policía Caminera durante un control rutinario. El altercado se produjo cuando los agentes detectaron una irregularidad en el vehículo donde viajaba.

El suceso ocurrió en la mañana del jueves en la ruta 28, cerca del kilómetro 156, en la localidad de Santa Cruz del Lago, en el hermoso valle de Punilla, región noroeste de Córdoba. Mientras los oficiales realizaban controles a los automovilistas, un Renault Captur llamó la atención por la falta de la patente delantera.

La Reacción Sorprendente de la Acompañante

Al solicitar los documentos al conductor, la mujer, que provenía de Buenos Aires, salió del vehículo en un ataque de rabia. En un momento inesperado, golpeó al policía en la cara y lo escupió, enfurecida por la multa prevista para el conductor.

Detención y Cargos

La situación escaló rápidamente, y otros agentes que estaban presentes no tardaron en detener a la turista. Fue trasladada a la alcaidía de Villa Carlos Paz y se le inició un expediente por «agresión y resistencia a la autoridad».

Consecuencias de la Infracción

Además de los incidentes legales por la agresión, el conductor enfrentaba una multa considerable por manejar un vehículo sin la patente, penalizada con una suma que puede llegar a los dos millones de pesos. La normativa vigente establece que esta infracción se encuentra entre las faltas más severas en la provincia.

Escalamiento de las Multas en Córdoba

Recientemente, las autoridades han actualizado la escala de multas, fijando nuevos valores para diferentes infracciones. Por ejemplo, conducir fumando puede costar entre 32.620 y 163.100 pesos, mientras que cruzar semáforos en rojo podría significar una penalización de hasta 652.800 pesos.

Las autoridades hacen hincapié en la importancia de respetar las normativas viales para garantizar la seguridad de todos los viajeros en la región.