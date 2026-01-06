Alerta por el futuro del canal Carnaval tras allanamiento por investigación de Toviggino

La Controversia de Carnaval: Alertan sobre su Futuro Tras el Allanamiento Judicial

La situación del canal de streaming Carnaval se vuelve cada vez más crítica tras un reciente allanamiento. La comunidad periodística expresa su preocupación por el posible cierre del canal, que ha sido vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su tesorero, Pablo Toviggino, quien rechaza tales conexiones.

El Video que Alerta sobre el Futuro de Carnaval Un grupo de reconocidos periodistas del medio presentó un video donde llaman la atención sobre el riesgo de cierre de Carnaval, tras la intervención judicial realizada en sus instalaciones. Emitido por periodistas como Jorge Rial y Fabián Doman, el mensaje destaca la historia y relevancia de este canal desde su lanzamiento en junio de 2025.

En Defensa de su Existencia Bajo el título *»Si Carnaval no existiera»*, los comunicadores expresaron cómo la desaparición del canal impactaría en la política y la sociedad, mencionando figuras públicas que se verían beneficiadas de su cierre. Las afirmaciones incluyen la eliminación de subsidios para personas con discapacidad, lo que subraya la importancia de Carnaval en la cobertura de temas sociales importantes.

Contexto del Allanamiento Judicial Esta intervención se enmarca en un entramado de acusaciones que apunta a irregularidades dentro de la AFA. Aunque los periodistas de Carnaval han denunciado el allanamiento como un ataque a la libertad de expresión, la investigación revela un posible entramado de corrupción que involucra a Toviggino y su asociación con el canal.

La Relación Controvertida con Toviggino Los vínculos entre el canal y Toviggino han sido objeto de críticas. Se sugiere que Carnaval podría estar funcionando como un «escudo» mediático que lo protege frente a las acusaciones de lavado de dinero y otros delitos graves. Durante el allanamiento, se encontraron autos de colección vinculados a este funcionamiento, aumentando las sospechas sobre su conexión directa.

Reacciones de los Periodistas Los conductores de Carnaval han manifestado su rechazo a las acciones judiciales, sosteniendo que son parte de una estrategia del gobierno actual para silenciar voces discordantes en el ámbito mediático. En programas de discusión, expresaron que el intento de cierre de Carnaval podría ser un ejemplo peligroso para otros medios.

Preocupaciones sobre la Libertad de Prensa Figuras como Alejandro Fantino y Jorge Rial han puesto de relieve la gravedad de esta situación, aludiendo a que movimientos así podrían dar lugar a un escenario de censura mediática. La comunidad periodística se encuentra en una encrucijada, defendiendo valores fundamentales como la libre expresión y el periodismo sin ataduras políticas.

La Inquietante Conexión Empresarial A medida que se desarrollan los acontecimientos, surge la figura de Héctor Federico Gauna, quien estuvo vinculado a la creación de Carnaval. Las investigaciones continúan indagando el cambio en la titularidad de la empresa y la forma en que se relaciona con las estructuras financieras que rodean a la AFA.