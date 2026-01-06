Nuevo vicepresidente en Banco Nación: ¿Quién es?

El Gobierno Nacional continúa realizando movimientos estratégicos en el Banco Nación, con la reciente designación de Alejandro Henke como nuevo vicepresidente, fortaleciendo su estructura tras los cambios en la cúpula directiva.

La reciente nominación se formalizó mediante el Decreto 1/2026, publicado en el Boletín Oficial. Alejandro Henke asume el cargo de vicepresidente de Banco Nación, ocupando el puesto dejado por el ascenso de Darío Wassermann a la presidencia.

Este movimiento forma parte del plan de reestructuración impulsado por el Ejecutivo en el principal banco del país. Henke ha sido parte del directorio desde enero de 2024, durante la administración de Javier Milei, y ahora asume una función de mayor relevancia dentro de la entidad.

Relación con el Ministerio de Economía

El nuevo vicepresidente cuenta con un estrecho vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ha respaldado su regreso al banco en esta nueva administración. Esta no es su primera experiencia en el Banco Nación; entre 2015 y 2017, ocupó un cargo de director en un entorno económico que muestra similitudes con el actual.

La Trayectoria de Alejandro Henke

Henke posee una amplia experiencia en el sector financiero, habiendo trabajado en el ámbito público y privado. Antes de asumir como vicepresidente, se desempeñaba como director ejecutivo de Proficio Investment, tras su salida del servicio público.

Su carrera en el ámbito financiero comenzó en 1994 cuando ingresó al Banco Central. Durante su tiempo allí, ocupó posiciones clave como director, economista jefe y vice superintendente entre 2002 y 2003.

Reestructuración del Banco Nación

Con la llegada de Henke, se finaliza el proceso de reordenamiento en la dirección del Banco Nación, que incluyó la salida del expresidente Daniel Tillard, así como la promoción de Wassermann y la incorporación de Carolina Píparo como directora.

La nueva cúpula busca reorientar el perfil del banco hacia una estrategia económica más alineada con las políticas del Gobierno, a medida que el Banco Nación recupera su rol fundamental en el financiamiento productivo y en su relación con el Tesoro.

El nombramiento de Henke simboliza una continuidad estratégica, destacando su experiencia y cercanía con el equipo económico gubernamental.