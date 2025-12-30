Alerta por tormentas en el norte argentino: Corrientes lidia con inundaciones

La situación en el norte de Argentina sigue siendo crítica con el pronóstico de tormentas intensas y desafíos climáticos en varias provincias.

Este martes, el norte argentino permanece bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, destacándose la provincia de Corrientes, que ha enfrentado graves inundaciones, provocando la evacuación de cientos de personas.

Impacto en Corrientes: Casi 600 mm de Lluvia

En la capital correntina y sus alrededores, se han acumulado casi 600 milímetros de lluvia en los últimos días, lo que representa un aumento significativo respecto al promedio histórico para diciembre. Esto ha llevado a la evacuación de aproximadamente 400 personas en San Luis del Palmar, donde algunas casas se vieron afectadas con más de un metro de agua tras el desborde del Riachuelo.

Panorama Desfavorable: Nuevas Tormentas en Camino

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas de variada intensidad para la mañana y tarde de hoy, algunas de las cuales podrían ser intensas, con posibilidad de caída de granizo y ráfagas de viento cercanas a los 70 km/h. Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 30 y 70 mm, con potencial de superar estos valores en áreas específicas.

Situaciones Similares en Otras Provincias

Además de Corrientes, el pronóstico de clima adverso se extiende a Misiones, Chaco, Formosa, y partes del este de Salta y noroeste de Jujuy. En tanto, el noreste de Mendoza y el noroeste de San Luis también están bajo alertas amarillas, aunque se espera menor acumulación de agua.

Amenaza de Vientos Fuertes en el Sur

El sur del país también enfrenta alertas amarillas, pero en este caso por vientos que podrían superar los 100 km/h. Las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego son las más afectadas por este fenómeno.

Calor Extremo en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, después de un lunes con sensaciones térmicas que superaron los 36 grados, se mantiene una alerta naranja por temperatura extrema. Se pronostican mínimas de 26° y máximas de 37° para este martes, con un pico de 38° esperado para el 31 de diciembre.

Consecuencias para la Salud

El SMN advierte que estas altas temperaturas pueden tener un «efecto moderado a alto en la salud», especialmente para los grupos más vulnerables de la población.

¿Qué Esperar para el Año Nuevo?

Si bien el inicio de 2026 se vislumbra caluroso, se espera un leve alivio con mínimas entre 18 y 19 grados y máximas de 28 a 31 grados del 1 al 5 de enero.

Alertas de Temperatura en Otras Provincias

Varias áreas de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Neuquén también están bajo vigilancia por temperaturas extremas, aunque con alertas de menor nivel.