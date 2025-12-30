Nicolás Borra: ‘El mercado se enfocará en la acumulación de reservas’

La llegada de la última semana bursátil del año trae consigo cierta calma en los mercados, donde se registran movimientos moderados y un volumen escaso.

La presente semana en la bolsa argentina está marcada por la habitual quietud que caracteriza el fin de año. Según Nicolás Borra, analista de mercados, los operadores están reduciendo su actividad, lo que se traduce en un comportamiento más estable del MERVAL, que se mantiene levemente positivo.

“Esta semana es típica, con bajo volumen, debido a que muchos operadores ajustan sus posiciones antes de las festividades”, destacó Borra en una reciente entrevista con Canal E.

Mercado Cambiario: Influencias Estacionales

En el ámbito cambiario, se observa una ligera presión alcista sobre el dólar, atribuida a factores estacionales. «Prevemos que la demanda por pesos, especialmente por las vacaciones, tendrá un impacto en el tipo de cambio», explicó Borra. Además, el analista señaló que a nivel internacional, la reciente caída del precio del oro —un 4%— también afecta indirectamente a los mercados de acciones.

El Presupuesto: Un Factor Clave para el Mercado

La reciente aprobación del presupuesto por parte del gobierno ha sido recibida con una mezcla de optimismo y escepticismo. “Aunque tener un presupuesto es positivo, ya que en los últimos dos años no se contaba con la ley que regula el gasto estatal, los números proyectados no convencen a los inversores”, subrayó Borra.

Los datos económicos que realmente importan, como las proyecciones inflacionarias y el tipo de cambio, son considerados por el mercado como poco realistas. “El presupuesto estima una inflación del 10% y un dólar inferior a 1,500 pesos para fines de 2026, algo que parece poco probable”, agregó el analista.

Perspectivas para el 2026: Una Mirada al Futuro

De cara al futuro, Borra muestra una visión moderadamente optimista sobre el MERVAL en 2026. “Sin la volatilidad política, se puede esperar un desempeño más positivo del mercado, aunque no comparable con los saltos de años anteriores”, afirmó.

El énfasis estará en la acumulación de reservas, un asunto que el mercado seguirá de cerca. “El gobierno ha demostrado su compromiso en este aspecto en las últimas semanas”, añadió Borra. Además, el riesgo país, situado en alrededor de 550 puntos básicos, se convierte en un factor crucial que podría facilitar el acceso a deuda a bajo costo.