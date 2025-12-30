Servicio de trenes a Córdoba y Tucumán suspendido indefinidamente

La situación del transporte ferroviario en Argentina se agrava con la reciente suspensión de los trenes de larga distancia, lo que podría llevar a su extinción definitiva. Aquí te contamos todos los detalles de este alarmante panorama.

Los ferrocarriles de larga distancia en Argentina se encuentran en un estado crítico. A la ya problemática paralización de la línea Roca hacia Bahía Blanca se suma ahora la suspensión del servicio que conectaba ciudades clave como Retiro, Rosario, Córdoba y Tucumán.

Razones Detrás de la Suspensión

La interrupción fue solicitada por la empresa Nueva Central Argentina (NCA), responsable de la administración de estas rutas. La decisión fue motivada por el deterioro de las vías, detectado tras un descarrilamiento en Santiago del Estero hace tres meses. Sin embargo, La Fraternidad, el sindicato de maquinistas, alerta que esta justificación podría ser un pretexto para culminar con el servicio de trenes de pasajeros.

Una Excusa para la Eliminación

El sindicato denuncia que la necesidad de reparar las vías se ha convertido en un argumento para mantener los servicios en suspenso. “Lo que se presentó inicialmente como una medida responsable ha evolucionado en una estrategia para liquidar definitivamente el tren de pasajeros”, advirtieron desde el gremio.

Un Impacto en la Movilidad de los Usuarios

Omar Maturano, líder sindical, afirmó que esta política configura un verdadero “lock-out” ferroviario, limitando el acceso a transportes asequibles para miles de argentinos, en especial para aquellos con menos recursos. Mientras tanto, los trenes de carga continúan operando, lo que genera cuestionamientos sobre el riesgo que corren sus maquinistas en vías que supuestamente requieren mantenimiento.

La Privatización en el Aire

Este escenario se produce en un contexto de privatización acelerada impulsada por la administración de Javier Milei. NCA, que lleva más de tres décadas gestionando el ramal Mitre, recibió la extensión de su concesión hasta 2032, a pesar de los múltiples antecedentes de mala administración en infraestructura y servicios.

El Futuro de los Servicios Ferroviarios

Recientemente, la empresa tuvo que reemplazar durmientes en mal estado. No obstante, los nuevos materiales no han satisfactorio, lo que refuerza las dudas sobre la capacidad de NCA para operar adecuadamente. Una situación similar ha afectado al tren que conectaba Buenos Aires y Bahía Blanca; su servicio se interrumpió tras un accidente en 2022 debido a la falta de mantenimiento.

Un Legado Negativo de la Privatización

La experiencia con las privatizaciones de los años 90 dejó huellas profundas: la red ferroviaria, que alguna vez alcanzó los 35.000 kilómetros, ahora se reduce a menos de 10.000. La falta de inversión ha deteriorado la calidad del servicio, afectando la economía regional y el desarrollo del país.

Reorganización de Trenes Argentinos

En paralelo, la gestión actual ha transformado a Trenes Argentinos de una Sociedad del Estado en una Sociedad Anónima Unipersonal, un paso significativo hacia la privatización que fue implementado a través de un decreto presidencial. Esto forma parte de un esfuerzo mayor que busca privatizar múltiples entidades estatales para adecuarlas al modelo económico actual.

Las decisiones tomadas por el Gobierno representan un cambio drástico en el panorama ferroviario argentino, donde cada vez más se escucha el clamor de los usuarios que dependen del tren como medio de transporte viable.