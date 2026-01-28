Alerta por Vacunas Robadas: Inyecciones para Adelgazar Pueden Infiltrarse en el Mercado Negro Argentino

La creciente demanda de tratamientos inyectables para la pérdida de peso ha desencadenado un alarmante aumento de delitos en la región. El robo de medicamentos en Paraguay pone en jaque la seguridad sanitaria, y su impacto podría llegar a Argentina a través del mercado negro.

Recientes robos en farmacias paraguayas han desatado la preocupación entre las autoridades sanitarias. Se han sustraído grandes cantidades de tirzepatida y semaglutida, compuestos de uso común en el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Esta situación no solo afecta a Paraguay, sino que se teme que parte de este botín se desvíe hacia Argentina, donde la demanda de estos medicamentos ha crecido exponencialmente.

Robos estratégicos en la frontera

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay ha reportado que los asaltos están concentrados en puntos clave cerca de la frontera, como Canindeyú, Alto Paraná y Salto del Guairá. En algunos casos, han llegado a llevarse cientos de cajas de medicamentos en un solo atraco, evidenciando la organización detrás de estos delitos.

Según las autoridades, aunque existen laboratorios autorizados que producen estos medicamentos, ninguno ha solicitado permisos para exportar a países vecinos. «Si estos fármacos aparecen en Argentina o Brasil, es indicativo de un tráfico ilegal», advierten desde Dinavisa.

Una alerta sanitaria

Los medicamentos robados son potencialmente peligrosos, ya que requieren de receta médica y condiciones específicas de conservación. Sin la cadena de frío adecuada, su efectividad se ve comprometida y pueden causar efectos secundarios graves. La alerta se intensifica conforme crece la tendencia de personas atraídas por precios más accesibles o la dificultad de encontrarlos en farmacias.

El auge del mercado negro

Este fenómeno no se limita a Paraguay. Robos similares han sido reportados en lugares como Estados Unidos, España y Brasil, ironizando el alto costo de estos tratamientos y su popularidad creciente como «inyecciones de moda».

Los expertos sugieren que este problema podría disminuir una vez que expiren las patentes de estos medicamentos, lo que impulsará la fabricación de genéricos a partir de 2026. En Argentina, ya hay iniciativas de producción local en marcha, impulsadas por la falta de registros de patentes vigentes.