Empleadores Optimistas y Trabajadores Cautelosos: La Brecha Laboral en Argentina

Título: La Brecha de Confianza: Empresarios y Trabajadores Argentinos Ven el Futuro Económico de Manera Muy Diferente

Bajada: Un reciente estudio revela que, a pesar de que casi todos los empleadores argentinos anticipan un crecimiento futuro, la mayoría de los trabajadores se muestra escéptica. ¿Qué significa esto para la economía del país en 2026?

El comienzo del año 2026 trae consigo perspectivas contradictorias sobre la economía argentina. Según un estudio de Randstad, el 98% de los empleadores confía en que su negocio prosperará en el próximo año. Sin embargo, apenas el 45% de los trabajadores del país comparte este mismo optimismo. Esta discrepancia pone de manifiesto la presión que enfrenta el talento en un entorno cada vez más complicado.

Optimismo Empresarial vs. Escepticismo Laboral

Al comparar los resultados con datos de 35 países, el optimismo de los empresarios argentinos supera el promedio global, donde el 95% de las empresas también prevé un crecimiento. Por el contrario, la confianza de los trabajadores argentinos se sitúa por debajo de la media global del 51%. Esta amplia brecha en las percepciones destaca la necesidad urgente de que las organizaciones mejoren su comunicación, liderazgo y estrategias para apoyar al talento.

Impacto de la Inteligencia Artificial en el Trabajo

El contexto económico se ve influenciado por el impacto creciente de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado laboral. La IA se presenta como un motor clave de adaptación a medida que las empresas buscan crecer. Un 63% del talento argentino considera que la IA mejora su productividad, alineándose con el promedio global del 62%. Además, un porcentaje similar de empleadores también reconoce esta mejora, superando el promedio de empresas globales, que es del 54%.

La confianza en el manejo de nuevas tecnologías es significativa: el 73% de los trabajadores argentinos se siente capacitado para utilizar herramientas avanzadas, superando el promedio global del 69%. Esto indica una aceptación activa y positiva hacia la integración de la IA en el trabajo diario.

Proporción de Tareas Laborales Impactadas por la IA

Respecto al alcance de esta transformación, el 65% de los empleadores argentinos cree que la IA afectará una alta proporción de las tareas laborales. Esta percepción es compartida por el 52% de los trabajadores locales, cifras que se asemejan a las del promedio global. Sin embargo, solo el 44% de los trabajadores considera que la adopción de la IA beneficiará principalmente a las empresas, lo cual es inferior al promedio global del 47%, sugiriendo una visión menos defensiva ante el avance tecnológico.