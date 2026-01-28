Netflix estrena la nueva película de Santiago Mitre, director de ‘Argentina, 1985’, con Peter Lanzani y Verónica Llinás

Un nuevo proyecto en el que se combinan talento local y una historia conmovedora promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos. Netflix da luz verde a una película que aborda la lucha por la justicia durante un oscuro capítulo de la historia argentina.

Netflix ha revelado un emocionante proyecto cinematográfico argentino que contará con la dirección de Santiago Mitre y la actuación estelar de Verónica Llinás y Peter Lanzani. La película, que se adentra en el thriller político, se basa en eventos reales ocurridos durante la última dictadura militar en Argentina.

Una Historia de Resistencia Civil

El trama narra la infiltración de un oficial en grupos de familiares que buscaban justicia por sus seres queridos desaparecidos. Este humilde gesto desencadena una innovadora forma de resistencia civil que permite a las víctimas plantear su reclamo en medio de la represión.

Producción Internacional y Locaciones en Argentina y Francia

La película será producida por La Unión de los Ríos en Argentina y Maneki Films en Francia, con rodajes que se iniciarán en marzo en diversas locaciones de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. La colaboración internacional añade un valor significativo a este proyecto cinematográfico.

Retorno a Temáticas de Tensión Política

Este proyecto marca el regreso de Santiago Mitre a narrativas que abordan dilemas políticos y éticos, un terreno familiar para él desde su aclamada obra El Estudiante y Argentina, 1985.

Retratos de la Cotidianidad en Situaciones Extremas

El director ha compartido que la película busca retratar cómo las personas comunes se enfrentan a situaciones límite. Mitre opta por un enfoque sin sobresaltos ni solemnidades, profundizando en la vida cotidiana y cómo la violencia estatal desgarra relaciones y acelera decisiones inesperadas. No se busca abarcar toda una época, sino explorar fragmentos que desvelan traiciones, miedos y coraje.

Un Elenco que Promete Impactar

En el filme, Peter Lanzani dará vida a un personaje oscuro y perturbador, un papel que requiere una exploración profunda de la manipulación y la violencia psicológica. El actor entiende la responsabilidad que conlleva este rol, que todavía no ha comenzado a filmarse.

Verónica Llinás, por su parte, interpretará a una madre desesperada en busca de su hijo, convirtiendo su dolor en acción política. La actriz expresó que encarnar a este personaje es una gran responsabilidad, y se acerca a él desde su humanidad, enfatizando su determinación y lucidez.

Un Proyecto que Resuena en el Presente

Desde la producción, Agustina Llambi Campbell destacó la importancia de este filme; no solo por su relevancia histórica, sino también por la forma en que esta historia resuena en la actualidad. La película busca hacer honor a las vivencias y luchas de un pasado reciente, convirtiéndolas en una experiencia cinematográfica trascendental.

A la Espera del Estreno

Aún no se ha fijado una fecha de estreno, pero se anticipa que pronto habrá novedades sobre este proyecto que promete dejar huella en el cine argentino.

El público ya tiene expectativa por esta obra que, sin duda, seguirá la estela de Argentina, 1985, reconocida por su valentía al abordar temas sensibles y significativos.