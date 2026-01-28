miércoles, enero 28, 2026
Trelew: Detienen a un joven por intento de robo en propiedad privada

Trelew: Detienen a un Joven Tras Intentar Robar en una Vivienda

Un joven de 24 años fue capturado por la policía en Trelew al ser sorprendido en medio de un intento de robo. Los vecinos alertaron a las autoridades y actuaron rápidamente ante la situación.

En la noche del martes, alrededor de las 23:37 horas, un joven fue detenido en la calle Saavedra de Trelew tras ingresar a un inmueble privado. La intervención policial se produjo gracias a una llamada que alertó sobre la sospechosa conducta de dos hombres observando casas en la zona.

Según fuentes policiales, los individuos saltaron un muro para acceder a la propiedad, lo que generó la inquietud de los vecinos. Ante el posible robo, los ciudadanos actuaron de inmediato, lo que desencadenó una rápida respuesta de las autoridades.

Acción Comunitaria y Captura del Sospechoso

Un testigo y el dueño de la vivienda lograron atrapar a uno de los sospechosos, quien intentaba escapar del lugar. Cuando llegó la policía, se encontró al joven en una situación de agresión por parte de los vecinos. Debido a esto, fue trasladado a la comisaría, donde quedó detenido a la espera de la audiencia correspondiente.

