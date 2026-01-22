Alerta Sanitaria: Aumento de Casos de Sífilis en Argentina

El panorama de salud en Argentina se torna preocupante, con un notable incremento de enfermedades de transmisión sexual. Un experto alerta sobre la crisis y la necesidad urgente de intervención educativa.

La situación sanitaria en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, destacándose un preocupante aumento en la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual. En una reciente entrevista, el médico Martín Morgenstern subrayó la crítica expansión de la sífilis, describiendo el fenómeno como «una explosión que no se observaba desde hace casi un siglo».

Según los datos más recientes, el último boletín epidemiológico reporta 46.613 nuevos casos de sífilis en el último año, un significativo aumento del 71%. Esta cifra es alarmante, indica Morgenstern, al señalar que «uno de cada mil argentinos tiene sífilis confirmada», lo que incluye incluso a niños y bebés.

La Urgente Necesidad de Educación Sanitaria

Morgenstern criticó las actuales políticas de prevención, sugiriendo que «se han invertido grandes sumas en campañas poco efectivas». Además, enfatizó que «los anticonceptivos hormonales no previenen enfermedades de transmisión sexual; por el contrario, pueden incrementar su transmisión si no se utilizan con protección adecuada». Las repercusiones de la sífilis son severas, advirtió, ya que puede contagiar a recién nacidos y provocar alteraciones genéticas.

Educación y Prevención: Un Enfoque Vital

Para el especialista, la solución radica en mejorar la educación. Resalta que «es sencillo de abordar y de bajo costo, pero la difusión adecuada es crucial». Insiste en que la situación se agrava si consideramos otras infecciones, advirtiendo que “si sumamos patologías como HIV y HPV, los números serían desalentadores”.

Morgenstern subrayó la urgencia de una acción coordinada por parte del estado y los medios de comunicación: «Es esencial que se comuniquen las realidades actuales y se implementen medidas efectivas». Propone que la educación sexual integral en las escuelas es fundamental para revertir esta tendencia alarmante.

El Sistema de Salud en Crisis: Costos Altos y Servicios Deficientes

El médico también criticó el funcionamiento del sistema de medicina prepaga, mencionando que «los costos son desorbitados, han superado todos los límites posibles». Comparando la situación con otros países, expresó que «un plan de salud en Argentina resulta entre un 30% y un 50% más costoso que en España», a pesar de que los ingresos en el país son significativamente menores.

Asimismo, expuso la precarización profesional en el sector salud: «Un médico en Argentina percibe 1.000 euros, mientras que en España gana alrededor de 3.000». Los tiempos de espera son otra queja recurrente: «Pagamos montos elevados por servicios y a menudo esperamos meses para poder ver a un especialista».

Propuestas para un Futuro Saludable

De cara al futuro, Morgenstern es claro: «Las altas ganancias en un oligopolio generan riesgos de que competidores extranjeros ingresen al mercado». Alertó que «si no se reducen costos y se mejoran los servicios, se precipitará un colapso». Además, sugirió avanzar hacia un modelo de salud universal, afirmando que «los países que lo aplican muestran resultados efectivos basados en la atención primaria». Resumió diciendo que Argentina conoce los modelos que funcionan, pero carece de la decisión política necesaria para llevarlos a cabo.