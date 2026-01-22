Trump busca alianza con la OTAN por Groenlandia y reduce aranceles a Europa

En una importante ronda de negociaciones, Donald Trump anunció un acuerdo preliminar con la OTAN sobre el futuro de Groenlandia, desencadenando la suspensión de aranceles para ocho países europeos. La decisión se tomó tras un encuentro con el secretario general de la alianza, Mark Rutte, en Davos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó sus redes sociales para confirmar que no implementará los aranceles anteriormente proyectados para ocho naciones europeas que habían mostrado resistencia a su interés sobre Groenlandia. Este anuncio sigue a una reunión clave en Davos, Suiza, con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, donde ambos líderes discutieron «el marco de un futuro acuerdo» relacionado con este estratégico territorio ártico.

Suspensión de Aranceles: Un Movimiento Estratégico

En su comunicación, Trump enfatizó que esta decisión beneficiará tanto a Estados Unidos como a sus aliados en la OTAN. «A raíz de este entendimiento, no procederé con los aranceles que se planeaban implementar el 1 de febrero», aclaró desde Suiza.

Colaboración Futura en el Ártico

Durante una conversación con CNBC, Trump describió un «concepto de acuerdo» que considera una oportunidad significativa para todas las partes involucradas. Las negociaciones se centrarán en Groenlandia y el Ártico, con un enfoque en cuestiones de seguridad y otros temas relevantes.

Detalles del Acuerdo en Desarrollo

Aunque el presidente no profundizó en los aspectos específicos del acuerdo, lo calificó como «algo complejo», y anticipó que tendría un carácter «perpetuo». Además, mencionó que continúan las negociaciones en torno al escudo antimisiles conocido como la «Cúpula Dorada».

Para facilitar la continuidad de estas gestiones, se ha formado un equipo de trabajo compuesto por:

J. D. Vance – Vicepresidente

Marco Rubio – Secretario de Estado

Steve Witkoff – Enviado Especial

Este equipo tiene la responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones y reportar directamente a Donald Trump sobre los avances.

La Reacción de la OTAN

Por su parte, Mark Rutte agradeció a Trump por motivar a Canadá y a los países europeos a incrementar sus aportes a la OTAN. En un resumen de su conversación, Rutte reconoció que ha existido históricamente una disparidad en las contribuciones de los miembros europeos en comparación con las de Estados Unidos.

Con información de CNN.