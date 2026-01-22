Incendios en Chubut: La lluvia podría traer alivio a la provincia

Chubut Enfrenta Desafíos por Incendios: Esperan Lluvias que Aporten Alivio

La provincia de Chubut se encuentra en plena batalla contra incendios activos en varias áreas, con la mirada fija en las lluvias pronosticadas para la madrugada del jueves, que podrían ser un bálsamo para la situación.

Los focos de incendio se concentran principalmente en el oeste de Chubut, donde el fuego ha cobrado fuerza, especialmente en la región de Villa Lago Rivadavia, dentro del Parque Nacional Los Alerces.

Condiciones Climáticas Desfavorables

Una alerta del parque comunicó que se prevé un aumento en la intensidad del viento durante la tarde de este miércoles, con velocidades entre 25 y 35 kilómetros por hora del sector Norte. Además, las temperaturas se elevarán por encima de los 30 grados centígrados, condiciones que podrían complicar las tareas de combate al fuego.

Esperanza en las Lluvias

Las expectativas ahora se centran en las precipitaciones anunciadas para la madrugada del jueves. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvias es del 70% durante la mañana y disminuirá al 40% por la tarde. Estas lluvias podrían brindar el alivio necesario para los incendios en la zona.

Previsión del Tiempo

El pronóstico también menciona un descenso significativo en las temperaturas para el jueves, con mínimas de 12 grados y máximas que no superarán los 19 grados, factores que podrían contribuir a la contención del fuego.

Estado Actual de los Incendios

La situación en Cushamen ha mostrado avances, ya que las llamas se han contenido, aunque han afectado un total de 14.770 hectáreas, según informó la Agencia Federal de Emergencias.

Focos Activos en Futaleufú