Mauro González: «El 2025, un año negativo para las pymes»

El cierre de 2025 ha traído consigo un panorama alarmante para las pequeñas y medianas empresas en Argentina, según lo señalado por Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME. El sector enfrenta uno de los periodos más críticos de su historia reciente.

González compartió un balance preocupante, afirmando que “el balance que hacemos es totalmente negativo”, revelando que más de 18.000 empresas han cerrado en diversos sectores como la construcción, comercio, industria, economías regionales, turismo y servicios.

Esta crisis está vinculada a la drástica caída de la actividad económica y el deterioro del empleo. “Este proceso de cierres está acompañado por suspensiones y reducción de personal”, añadió González, indicando que la retracción económica afecta de manera considerable: “entre el 30% y el 70%, dependiendo del sector”. En el ámbito industrial, las cifras son aún más alarmantes: el sector textil opera al 40% de su capacidad instalada, la marroquinería al 35% y la línea blanca al 50%.

Desafíos Estructurales: Impuestos y Financiamiento

Según el líder pyme, los problemas fundamentales que afrontan las pequeñas y medianas empresas radican en dos factores ineludibles. “La carga impositiva y los altos costos de financiamiento son las principales barreras del sector productivo”, destacó. Explicó que “un descubierto al 70% o un crédito al 60% está completamente fuera de cualquier lógica productiva”.

González criticó el modelo económico actual, lamentando la falta de equilibrio. “Tenemos una apertura indiscriminada de plataformas chinas sin impuestos, mientras que aquellos que intentamos producir y adquirir maquinaria en Argentina enfrentamos una carga total”, argumentó. Además, destacó una paradoja que ilustra la pérdida de competitividad: “Un producto argentino se vende más barato en una góndola chilena que en una argentina”.

Añadiendo un matiz, mencionó que, aunque la reforma laboral es necesaria, no resuelve los problemas raíz. “Necesitamos producir más y ser competitivos para exportar”, enfatizó.

Expectativas de Recuperación y Políticas de Estado

Consultado sobre el tiempo que podría demandar la recuperación, González fue cauteloso. “Estimamos que la recuperación puede llevar entre uno y tres años, dependiendo del sector”, observó, advirtiendo que sin cambios inmediatos “seguiremos enfrentando cierres, despidos y un aumento en la desocupación”.

El presidente de la Confederación también hizo hincapié en la falta de políticas de Estado, señalando que “Argentina no tiene previsibilidad”, lo que complica el desarrollo de proyectos productivos que requieren entre cinco y diez años para madurar.

El Acuerdo Mercosur-UE: Un Reto a la Vista

Finalmente, González se refirió al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. “Todo acuerdo comercial es significativo, pero es fundamental analizar qué damos y qué recibimos”, advirtió, enfatizando que “si solo exportamos materias primas y recibimos productos con valor agregado, el acuerdo no será favorable”. Para él, el reto es claro: “La balanza comercial no puede ser desfavorable, ya que eso pondría en jaque al sector PYME”.