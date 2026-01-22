Urgente: Incendio amenaza Lago Rivadavia, solicitan ayuda

Los habitantes de Lago Rivadavia han hecho un llamado urgente a la solidaridad. Las llamas se acercan peligrosamente a las viviendas y se requiere la colaboración de todos para enfrentar esta emergencia.

En las últimas horas, la situación en Lago Rivadavia ha empeorado drásticamente. Los vecinos alertan que el fuego, que avanza sin control, se encuentra extremadamente cerca de las zonas habitadas.

Urgente llamado a la comunidad

Con el objetivo de contener este devastador siniestro, los residentes han solicitado apoyo de forma desesperada. Hacen un llamado a la población de la Comarca Andina para estar en estado de alerta y participar activamente en la difusión de información oficial.

Precauciones necesarias

La comunidad necesita extremar las medidas de precaución. Es vital que cada uno comparta actualizaciones acerca de la situación del fuego y siga las recomendaciones de las autoridades locales.

La colaboración de todos es esencial para proteger nuestras casas y el entorno natural que nos rodea.

Cómo puedes ayudar

Los residentes instan a quienes estén en la zona a mantenerse informados y ofrecer respaldo a las acciones de prevención y control del fuego. Cada esfuerzo cuenta y puede marcar la diferencia en esta difícil situación.