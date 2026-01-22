Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 21 de Enero de 2026

Descubre los Resultados de la Quiniela: Sorteos del 21 de enero de 2026
El entusiasmo por la quiniela no se detiene en Argentina. A continuación, te presentamos los últimos resultados de este popular juego de azar, que sigue cautivando a los apostadores de todo el país.
Resultados Quiniela PREVIA NACIONAL – 21 de enero de 2026
Aquí están los 20 números sorteados:
7841
6967
8595
5835
8787
3282
6710
7215
0638
5937
3020
6489
4344
6956
0808
8363
6551
5596
1324
7247
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA – 21 de enero de 2026
Lista de los 20 números sorteados:
8639
0713
2277
4734
7705
6720
1956
7644
0719
1827
2686
0540
9152
8984
4118
9504
2577
0009
8328
0586
Resultados Quiniela PRIMERA NACIONAL – 21 de enero de 2026
A continuación, los 20 números sorteados:
6102
8517
2749
1836
5326
5543
5352
9325
6759
0070
0945
1506
3728
6674
0139
7787
7124
7185
2626
7921
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA – 21 de enero de 2026
Los 20 números sorteados son:
4321
5794
0524
7094
4903
7756
8199
7683
8870
4259
7892
0709
4823
1408
3199
1657
1112
5641
5810
2534
Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL – 21 de enero de 2026
A continuación, los 20 números sorteados:
9043
3941
0340
7579
2810
7983
8437
7784
7157
2597
9633
0043
2179
5603
8174
5865
9528
9012
5948
8677
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA – 21 de enero de 2026
Los 20 números sorteados son:
5347
7844
9150
9844
4491
0404
4641
2958
7254
2764
1301
6572
3596
4451
9536
8991
2762
6555
0912
7427
Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL – 21 de enero de 2026
Lista de los 20 números sorteados:
1269
9773
8256
5284
9627
7135
8408
9486
5488
9048
4577
7230
4102
7842
0714
5866
4783
5843
4746
0676
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA – 21 de enero de 2026
A continuación, los 20 números sorteados:
6725
5564
2078
7661
1055
7967
8566
2637
9671
2138
2199
5751
4447
8034
4144
4513
9716
3037
6717
9812
Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL – 21 de enero de 2026
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA – 21 de enero de 2026
Resultados de la Quiniela por provincia – 21 de enero de 2026
¿Cómo jugar a la Quiniela?
El proceso es sencillo: elige un número de entre 1 y 4 cifras, situado entre 0000 y 9999. Además, selecciona la posición, que va del 1 al 20, y el extracto de la lotería al que deseas apostarte. Este juego ofrece un premio máximo que puede llegar hasta 3500 veces la apuesta en cuatro cifras.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos tienen lugar cinco veces al día de lunes a viernes:
La Previa: 10:15 horas
La Primera: 12:00 horas
La Matutina: 15:00 horas
La Vespertina: 18:00 horas
La Nocturna: 21:00 horas