jueves, enero 22, 2026
InicioSociedadResultados de la Quiniela: Números Ganadores del 21 de Enero de 2026
Sociedad

Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 21 de Enero de 2026

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
3

Descubre los Resultados de la Quiniela: Sorteos del 21 de enero de 2026

El entusiasmo por la quiniela no se detiene en Argentina. A continuación, te presentamos los últimos resultados de este popular juego de azar, que sigue cautivando a los apostadores de todo el país.

Resultados Quiniela PREVIA NACIONAL – 21 de enero de 2026

Aquí están los 20 números sorteados:

  1. 7841

  2. 6967

  3. 8595

  4. 5835

  5. 8787

  6. 3282

  7. 6710

  8. 7215

  9. 0638

  10. 5937

  11. 3020

  12. 6489

  13. 4344

  14. 6956

  15. 0808

  16. 8363

  17. 6551

  18. 5596

  19. 1324

  20. 7247

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA – 21 de enero de 2026

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 8639

  2. 0713

  3. 2277

  4. 4734

  5. 7705

  6. 6720

  7. 1956

  8. 7644

  9. 0719

  10. 1827

  11. 2686

  12. 0540

  13. 9152

  14. 8984

  15. 4118

  16. 9504

  17. 2577

  18. 0009

  19. 8328

  20. 0586

Resultados Quiniela PRIMERA NACIONAL – 21 de enero de 2026

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 6102

  2. 8517

  3. 2749

  4. 1836

  5. 5326

  6. 5543

  7. 5352

  8. 9325

  9. 6759

  10. 0070

  11. 0945

  12. 1506

  13. 3728

  14. 6674

  15. 0139

  16. 7787

  17. 7124

  18. 7185

  19. 2626

  20. 7921

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA – 21 de enero de 2026

Los 20 números sorteados son:

  1. 4321

  2. 5794

  3. 0524

  4. 7094

  5. 4903

  6. 7756

  7. 8199

  8. 7683

  9. 8870

  10. 4259

  11. 7892

  12. 0709

  13. 4823

  14. 1408

  15. 3199

  16. 1657

  17. 1112

  18. 5641

  19. 5810

  20. 2534

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL – 21 de enero de 2026

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 9043

  2. 3941

  3. 0340

  4. 7579

  5. 2810

  6. 7983

  7. 8437

  8. 7784

  9. 7157

  10. 2597

  11. 9633

  12. 0043

  13. 2179

  14. 5603

  15. 8174

  16. 5865

  17. 9528

  18. 9012

  19. 5948

  20. 8677

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA – 21 de enero de 2026

Los 20 números sorteados son:

  1. 5347

  2. 7844

  3. 9150

  4. 9844

  5. 4491

  6. 0404

  7. 4641

  8. 2958

  9. 7254

  10. 2764

  11. 1301

  12. 6572

  13. 3596

  14. 4451

  15. 9536

  16. 8991

  17. 2762

  18. 6555

  19. 0912

  20. 7427

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL – 21 de enero de 2026

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 1269

  2. 9773

  3. 8256

  4. 5284

  5. 9627

  6. 7135

  7. 8408

  8. 9486

  9. 5488

  10. 9048

  11. 4577

  12. 7230

  13. 4102

  14. 7842

  15. 0714

  16. 5866

  17. 4783

  18. 5843

  19. 4746

  20. 0676

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA – 21 de enero de 2026

A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 6725

  2. 5564

  3. 2078

  4. 7661

  5. 1055

  6. 7967

  7. 8566

  8. 2637

  9. 9671

  10. 2138

  11. 2199

  12. 5751

  13. 4447

  14. 8034

  15. 4144

  16. 4513

  17. 9716

  18. 3037

  19. 6717

  20. 9812

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL – 21 de enero de 2026

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA – 21 de enero de 2026

Resultados de la Quiniela por provincia – 21 de enero de 2026

¿Cómo jugar a la Quiniela?

El proceso es sencillo: elige un número de entre 1 y 4 cifras, situado entre 0000 y 9999. Además, selecciona la posición, que va del 1 al 20, y el extracto de la lotería al que deseas apostarte. Este juego ofrece un premio máximo que puede llegar hasta 3500 veces la apuesta en cuatro cifras.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar cinco veces al día de lunes a viernes:

  1. La Previa: 10:15 horas

  2. La Primera: 12:00 horas

  3. La Matutina: 15:00 horas

  4. La Vespertina: 18:00 horas

  5. La Nocturna: 21:00 horas

Artículo anterior
Urgente: Incendio amenaza Lago Rivadavia, solicitan ayuda
Artículo siguiente
Luis Caputo y Kristalina Georgieva se encuentran en Davos antes de la revisión del FMI
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments