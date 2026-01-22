Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 21 de Enero de 2026

El entusiasmo por la quiniela no se detiene en Argentina. A continuación, te presentamos los últimos resultados de este popular juego de azar, que sigue cautivando a los apostadores de todo el país.

Resultados Quiniela PREVIA NACIONAL – 21 de enero de 2026

Aquí están los 20 números sorteados:

7841 6967 8595 5835 8787 3282 6710 7215 0638 5937 3020 6489 4344 6956 0808 8363 6551 5596 1324 7247

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA – 21 de enero de 2026

Lista de los 20 números sorteados:

8639 0713 2277 4734 7705 6720 1956 7644 0719 1827 2686 0540 9152 8984 4118 9504 2577 0009 8328 0586

Resultados Quiniela PRIMERA NACIONAL – 21 de enero de 2026

A continuación, los 20 números sorteados:

6102 8517 2749 1836 5326 5543 5352 9325 6759 0070 0945 1506 3728 6674 0139 7787 7124 7185 2626 7921

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA – 21 de enero de 2026

Los 20 números sorteados son:

4321 5794 0524 7094 4903 7756 8199 7683 8870 4259 7892 0709 4823 1408 3199 1657 1112 5641 5810 2534

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL – 21 de enero de 2026

A continuación, los 20 números sorteados:

9043 3941 0340 7579 2810 7983 8437 7784 7157 2597 9633 0043 2179 5603 8174 5865 9528 9012 5948 8677

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA – 21 de enero de 2026

Los 20 números sorteados son:

5347 7844 9150 9844 4491 0404 4641 2958 7254 2764 1301 6572 3596 4451 9536 8991 2762 6555 0912 7427

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL – 21 de enero de 2026

Lista de los 20 números sorteados:

1269 9773 8256 5284 9627 7135 8408 9486 5488 9048 4577 7230 4102 7842 0714 5866 4783 5843 4746 0676

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA – 21 de enero de 2026

A continuación, los 20 números sorteados:

6725 5564 2078 7661 1055 7967 8566 2637 9671 2138 2199 5751 4447 8034 4144 4513 9716 3037 6717 9812

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL – 21 de enero de 2026

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA – 21 de enero de 2026

Resultados de la Quiniela por provincia – 21 de enero de 2026

¿Cómo jugar a la Quiniela?

El proceso es sencillo: elige un número de entre 1 y 4 cifras, situado entre 0000 y 9999. Además, selecciona la posición, que va del 1 al 20, y el extracto de la lotería al que deseas apostarte. Este juego ofrece un premio máximo que puede llegar hasta 3500 veces la apuesta en cuatro cifras.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar cinco veces al día de lunes a viernes: