Luis Caputo y Kristalina Georgieva se encuentran en Davos antes de la revisión del FMI

En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el Ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este encuentro es crucial previo a la segunda revisión del acuerdo entre Argentina y el organismo, que se realizará en febrero.

El diálogo entre Caputo y Georgieva forma parte de una serie de reuniones que la delegación argentina está llevando a cabo con líderes económicos internacionales. Durante este evento, el presidente Javier Milei también compartió su visión sobre la economía global, destacando la importancia de una estrategia sólida frente a desafíos económicos.

Expectativas y Compromisos Financieros

La reunión se desarrolla en un contexto importante para Argentina, ya que el 1° de febrero se aproxima un vencimiento de USD 824 millones en intereses con el FMI. Este pago coincide con la llegada de una misión técnica que evaluará el acuerdo actual.

La incertidumbre gira en torno a si el Gobierno hará el pago a tiempo o esperará a la conclusión de la auditoría sobre el 2025. Desde el Ministerio de Economía no se ha confirmado una fecha específica para el arribo del equipo del FMI, pero se ha mencionado que será en febrero.

Economistas como Fausto Spotorno, director de OJF, estiman que el Gobierno cumplirá con este compromiso, esperando además un desembolso de USD 1.000 millones posteriormente a la revisión.

Metas del Banco Central bajo la Lupa

Durante la revisión, el FMI centrará su evaluación en el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En la evaluación anterior, el organismo ya había flexionado sus exigencias, pero la situación actual deberá ser analizada con atención.

Inicialmente, se esperaba que el BCRA cerrara el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas de USD 2.400 millones. Sin embargo, este objetivo fue ajustado a USD 2.600 millones negativos, el cual no se logró, en parte debido a políticas cambiarias que han afectado el resultado.

Perspectivas Optimistas para la Nueva Revisión

De cara a la nueva revisión, el BCRA exhibe un panorama más positivo. Desde el 1° de enero, se inició una nueva fase en el programa económico, con ajustes en las bandas cambiarias y estrategias de compra de dólares alineadas con la demanda monetaria. Para el 20 de enero, las reservas internacionales habían alcanzado los USD 44.874 millones tras compras significativas en las semanas previas.

El FMI ha valorado este giro favorable. La portavoz del organismo, Julie Kozack, comentó que la acumulación de reservas está superando las expectativas, efecto de las políticas cambiarias y monetarias implementadas.

Con vistas a 2026, las nuevas metas establecen que las reservas netas del BCRA deben llegar a USD -3.100 millones al cierre del primer trimestre, USD 1.600 millones al final del segundo trimestre y alcanzar USD 8.400 millones en diciembre. Estos objetivos serán determinantes para el futuro del acuerdo con el FMI.