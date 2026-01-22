Precios de Todos los Modelos Volkswagen a Tasa Cero

Volkswagen, la segunda automotriz más vendida del país el año pasado, sorprende en Cariló con atractivas novedades y un financiamiento a tasa 0 que promete revolucionar el mercado.

En su stand, la marca alemana anunció un novedoso plan de financiamiento que abarca todos sus vehículos, ofreciéndoles a los interesados la posibilidad de adquirir su auto nuevo con tasas accesibles y plazos de hasta 24 meses. Esta propuesta es gestionada a través de Volkswagen Financial Services.

Opciones de Financiamiento Atractivas

Para modelos como el Polo, Tera, Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Saveiro, la automotriz pone a disposición financiamiento a tasa 0 fija por un monto de hasta $10.000.000 y un plazo máximo de 24 meses.

Los interesados en el Vento GLI y Tiguan también podrán beneficiarse de condiciones similares, con tasa 0 fija, un límite de $15.000.000 y un plazo de financiación de hasta 18 meses.

La versátil Amarok, la camioneta mediana de Volkswagen, ofrece la misma propuesta que el Vento GLI y Tiguan, con financiamiento de hasta $15.000.000 a tasa 0 fija y un plazo de 18 meses.

Cobertura Adicional y Garantías Extendidas

Para enriquecer la experiencia de compra, la automotriz también presenta un programa de cobertura junto a Zurich que incluye seis meses de seguro Todo Riesgo con una franquicia del 6%, que se ofrece al costo de un Terceros Completo Premium. Asimismo, los modelos cuentan con la opción de extender la garantía por hasta dos años o 40.000 km.

Precios y Modelos Disponibles

La lista de precios para enero de 2026 resalta los costos de los distintos modelos incluidos en el programa. Las versiones base y tope de gama son las más destacadas, aunque las opciones en equipamiento intermedio ofrecen un amplio rango de elección para los consumidores.