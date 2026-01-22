Incendio en Monserrat: 70 evacuados y tres heridos atendidos por el SAME

Un incendio inesperado en un edificio de dos pisos en el barrio porteño de Monserrat provocó la evacuación de al menos 70 personas y dejó a tres de ellas recibiendo asistencia médica. El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Chile y Virrey Cevallos, generando una rápida respuesta de los servicios de emergencia.

El fuego, que se originó en una terraza, causó la angustia de varios vecinos que no podían descender, lo que llevó a solicitar ayuda de inmediato. En menos de lo que se esperaba, llegaron al lugar cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad y ocho ambulancias del SAME.

Causas del Incendio y Respuesta Rápida

El Dr. Alberto Crescenti, director del servicio de emergencias, informó que recibieron una serie de llamados al 911 y al 107 después de las 19:00 horas. Según su relato, «una construcción de madera en la terraza generó una gran cantidad de humo en el PH», complicando la situación.

Evacuaciones y Asistencias

Al ser evacuados, los residentes del edificio afectado y uno contiguo fueron atendidos en el lugar, aunque no fue necesaria la hospitalización de la mayoría. Sin embargo, se derivó a un herido leve al Hospital Ramos Mejía. Entre los evacuados había dos personas de edad avanzada que no requirieron traslado.

Investigación en Curso

Aún se están investigando las causas del incendio, pero preliminarmente se cree que una chispa del ventilador pudo haber encendido una cama, extendiendo rápidamente el fuego a la habitación y luego al salón. Afortunadamente, el fuego fue controlado con rapidez y el área ha sido declarada segura.

Crescenti destacó que «la situación era comprometida debido a la cantidad de humo que se dispersaba en la cuadra». Sin embargo, gracias a la eficiente intervención de los servicios de emergencia, se pudo controlar el siniestro sin mayores lesiones.