Horacio Fazio: “La inflación, un desafío social y económico”

La inflación sigue siendo un tema candente en Argentina, afectando a la vida diaria de millones. Horacio Fazio, economista de renombre, ofrece un análisis profundo sobre las causas y los efectos de esta problemática económica.

La inflación en Argentina no es un fenómeno aislado, sino una cuestión histórica que se ha arraigado durante más de cinco décadas. Según Horacio Fazio, es un problema que ha perdurado más de 60 años, y sus consecuencias se sienten en cada rincón de la sociedad.

Entendiendo el Impacto de la Inflación

Fazio explica que la inflación se define como el aumento general y sostenido de los precios de bienes y servicios, generando un panorama de inestabilidad y ansiedad entre la población. «La desvalorización constante de la moneda provoca una sensación de inseguridad», afirma el economista.

Números que Hablan

En 2023, la inflación acumulada superó el 200%, y aunque el escenario parece desmejorar, Fazio señala que el camino hacia la estabilidad es complicado. «Pasar de una inflación del 200% a una del 120% es más sencillo que llegar a un dígito», aclara, enfatizando que la tarea del gobierno no es fácil en esta transición.

Desaceleración Inflacionaria: Un Asunto de Estado

El análisis de Fazio incluye la reciente desaceleración en el crecimiento inflacionario del país. «En 2024, la inflación se redujo a alrededor del 120%, y se proyecta que en 2025 caerá a poco más del 30%», destaca. Estos logros son indiscutibles y representan un avance significativo frente a los retos económicos.

El Desafío de la Baja Inflacionaria

A medida que la inflación disminuye, Fazio señala que aumenta la complejidad del ajuste. «La dinámica de los precios regulados y no regulados, junto con las consideraciones sociales, complican los esfuerzos por reducirla de manera efectiva», resalta en su análisis.

Causas Estructurales Detrás del Problema

Fazio identifica una serie de causas estructurales que perpetúan la inflación en Argentina. «Hay una liviandad en el manejo monetario y presupuestario», enfatiza. La emisión monetaria sin restricciones es un factor que suma a la crisis, especialmente en una economía que carece de mecanismos para absorber el exceso de dinero en circulación.

Rigor Presupuestario: La Clave hacia la Estabilidad

El economista también pone de relieve la importancia del equilibrio fiscal. «Cuando se logran superávits fiscales, se generan condiciones favorables para la reducción de la inflación», afirmó Fazio, aludiendo a los primeros años de esta administración donde se observaron mejoras en este aspecto.