Alerta sanitaria: Nueva cepa H3N2 de gripe más mutada

Las autoridades de salud de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Canadá están en alerta ante el avance de la variante K de la influenza H3N2, que podría esparcirse rápidamente y causar un aumento de infecciones.

Características de la Variante K

Scott Roberts, profesor adjunto de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de Yale, comentó que esta nueva variante presenta múltiples mutaciones que la diferencian de cepas anteriores. “Es una prima de lo que hemos enfrentado,” explicó, subrayando su preocupación sobre la gravedad que podría alcanzar.

Riesgos de Expansión y Evitación de la Inmunidad

Por su parte, Scott Hensley, profesor de microbiología de la Universidad de Pensilvania, enfatizó que aunque aún no se ha comprobado si esta variante provoca enfermedades más severas, podría ser más eficiente en evadir la inmunidad generada por vacunas o infecciones previas. Esto podría dar lugar a una propagación más amplia de lo habitual en la temporada invernal.

Un Año Previo Difícil

El año pasado fue particularmente severo en términos de casos de gripe, con la peor temporada de la última década. Si bien se espera que no ocurran dos temporadas graves consecutivas, el surgimiento de esta variante plantea nuevas inquietudes entre los especialistas.

Situación Actual y Expectativas para el Futuro

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos de gripe se encuentran dentro de los niveles anticipados para la temporada, pero el virus sigue extendiéndose. Hensley predice que el pico de contagios podría ocurrir entre enero y febrero, periodo afectado por los viajes invernales y las reuniones de fin de año.

Vacunas y Medidas de Prevención

A pesar de la disponibilidad de vacunas, es esencial seguir otras medidas preventivas. Se recomienda lavarse las manos de forma frecuente, usar mascarillas en lugares concurridos y asegurar una buena ventilación en los espacios cerrados. Los estudios preliminares sobre la efectividad de la vacuna contra esta variante son prometedores, sugiriendo un menor desajuste de lo que inicialmente se pensaba.