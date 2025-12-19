Cometa 3I/ATLAS: Dónde y Cómo Verlo en Vivo

El cometa 3I/ATLAS ha vuelto a ser protagonista tras el descubrimiento de nuevos comportamientos sorprendentes en su estructura y actividad. Observaciones recientes realizadas por el telescopio Hubble han revelado fascinantes detalles que atrapan la atención de astrónomos de todo el mundo.

El 3 de diciembre, imágenes del telescopio revelaron un núcleo rodeado por una vasta nube de gas y polvo, además de un fenómeno inusual: dos colas bien definidas, una de plasma y otra de polvo. Este comportamiento indica que el cometa atraviesa una fase de intensa actividad mientras recorre el sistema solar.

Un Pulso Luminiscente Inusual

Los científicos también han notado un fenómeno rítmico en el cometa, descrito como un “latido”. Este se manifiesta a través de chorros de gas y polvo que son liberados de forma periódica, generando cambios en su brillo que oscilan entre el 20% y el 40% cada 16,16 horas. A pesar del fervor por especular, las agencias espaciales han descartado la posibilidad de que este fenómeno tenga un origen artificial, atribuyéndolo a la rotación del núcleo y a la exposición de áreas heladas al calor solar.

Imágenes Impactantes del Telescopio Hubble

Las nuevas imágenes divulgadas por la NASA no solo capturan la belleza del cometa, sino que también permiten a los científicos analizar su composición y entender mejor su recorrido. Con cada observación, el cometa 3I/ATLAS continúa revelando secretos sobre su naturaleza y el comportamiento de los cometas en general.