62% de los argentinos reduce gastos mientras aumenta el endeudamiento

A medida que se elevan las expectativas económicas para 2026, las familias argentinas se ven obligadas a replantear sus hábitos de consumo para poder llegar a fin de mes.

Los datos más recientes del cuarto trimestre de 2025 indican que la vida diaria de los hogares sigue marcada por ajustes y recortes financieros. A pesar del optimismo que comienza a asomarse, el consumo no logra despegar.

Un reciente informe de la consultora Moiguer subraya que en el último año, los argentinos han recortado al menos cinco gastos esenciales. El estudio revela que el 62% de los consumidores han ajustado sus presupuestos mensuales, mientras que cerca de la mitad asegura no llegar con dinero hasta el final del mes.

Asimismo, un 57% de los hogares reporta niveles de endeudamiento, un incremento respecto al primer trimestre del año.

Expectativas Mejoradas, pero con Precauciones

El clima social ha comenzado a mostrar signos de optimismo hacia 2026. Las percepciones positivas sobre la economía han aumentado del 33% al 42%% en solo tres meses. Un 53%% de los encuestados confía en que su poder adquisitivo irá en aumento en el próximo año.

A pesar de este optimismo, los datos reflejan que los hogares continúan enfrentando restricciones significativas. La cifra de individuos que limita sus consumos ha crecido del 35%% al 37%% en un trimestre. Entre ellos, un 23%% ha comenzado a ajustar gastos recientemente, mientras que un 18%% ya se encuentra en un punto crítico sin margen para más recortes.

Ajustes en los Hábitos de Consumo

Según el informe de Moiguer, los recortes se centran en consumos relacionados con la movilidad, el entretenimiento y las actividades sociales. Gabriel Meloni, especialista en consumo, señala que «siete de cada diez personas han reducido el uso de taxis y aplicaciones de transporte».

Del mismo modo, el 69%% ha disminuido sus salidas de esparcimiento, mientras que el mismo porcentaje aplica recortes en la compra de bebidas alcohólicas, golosinas y chocolates. Además, un 67%% ha restringido encuentros sociales.

Consumo Evolutivo: Lo Que Crece y Lo Que Disminuye

A pesar de los recortes, hay sectores que continúan en crecimiento. El uso del transporte público ha incrementado un 67%%, como respuesta a la necesidad de optimizar gastos en traslados. Al mismo tiempo, muchos hogares mantienen la compra de productos de calidad y primeras marcas, aunque sacrifican entretenimiento.

Este fenómeno es conocido como consumo dual. Las familias recortan gastos en ocio para priorizar productos y servicios que consideran imprescindibles, como el entretenimiento por streaming.

Este contexto evidencia dos realidades contrastantes: una Argentina que lucha por ajustar su consumo diario y otra que, en cambio, observa un crecimiento en la compra de bienes duraderos y servicios en el sector del turismo.

Aun cuando las expectativas parecen mejorar, el día a día de los argentinos todavía está definido por una economía que busca estabilizarse.