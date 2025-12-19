Embargo del Sueldo y Aguinaldo de la Diputada Lorena Villaverde

La diputada nacional Lorena Villaverde enfrenta un embargo preventivo de su sueldo y medio aguinaldo, ordenado por el juez Santiago Morán, en el contexto de una demanda por incumplimiento en la entrega de terrenos en la costa rionegrina.

La decisión del magistrado, perteneciente a la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, responde a un reclamo por más de 40,5 millones de pesos que busca compensar a un afectado. Este último afirma haber adquirido un lote en el complejo «Tajamar» a través de un boleto de compraventa certificado, aunque nunca recibió la posesión del mismo.

Antecedentes del Conflicto Judicial

La resolución ha sido enviada a la Cámara de Diputados, donde se mantendrán las retenciones hasta cumplir con la demanda presentada. Villaverde ha argumentado en circunstancias similares que las demoras en la entrega de la infraestructura fueron consecuencia de las restricciones implementadas durante la pandemia, un argumento que podría ser clave en su defensa.

Los Detalles del Loteo “Tajamar”

Los terrenos en cuestión, ubicados en Las Grutas, comenzaron a comercializarse en cuotas durante el año 2020, lo que ha generado varios conflictos entre compradores y desarrolladores. En otro expediente en San Antonio Oeste, se reclama un resarcimiento de 100 millones de pesos por una situación análoga, lo que pone de manifiesto la gravedad del problema en la región.

La Dimensión Política del Caso

Además, el reporte judicial destaca que Villaverde fue obligada a renunciar a su puesto en el Senado debido a una causa relacionada con el narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos, un hecho que ha complicado aún más su situación legal.

El juez Morán argumentó que existen suficientes fundamentos legales para la medida cautelar, dado el «riesgo que implicaría la demora» en el proceso de compensación. Así, el caso de Villaverde no solo se convierte en una cuestión judicial, sino que también se enreda con su carrera política.

Noticia en desarrollo…