Alerta: Vientos de hasta 87 km/h en Comodoro este lunes y caída de temperaturas

La Subsecretaría de Protección Ciudadana ha emitido una alerta amarilla para Comodoro Rivadavia y Rada Tilly debido a intensos vientos que se esperan para este inicio de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h durante la madrugada de este lunes, marcando el comienzo del primer día hábil del año. Las áreas en riesgo abarcan el este de Telsen, Biedma, Mártires, Gaiman, Rawson, la Meseta de Florentino Ameghino, Costa de Escalante y Costa de Florentino Ameghino, incluyendo Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Para cualquier eventualidad, los ciudadanos pueden comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

Clima para el Lunes: Temperatura y Condiciones

Este lunes, se pronostica que la temperatura mínima rondará los 19°C, mientras que el máximo podría alcanzar los 25°C. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje parcialmente, aunque las ráfagas de viento disminuirán a 60 km/h. Durante la tarde y la noche, el clima estará parcialmente nublado.

Perspectivas Meteorológicas para la Semana

Para el martes 6, el SMN pronostica un día más fresco en la región, con una mínima de 12°C y un máximo de 22°C. El cielo estará mayormente nublado y se anticipan ráfagas de viento de hasta 50 km/h, con lluvias aisladas esperadas por la noche.

El miércoles 7 traerá temperaturas aún más bajas, con mínimas de 12°C y máximas de 16°C. Se prevén lluvias aisladas en la madrugada y mañana, con cielo nublado durante la tarde y noche, sin vientos intensos.

Estas condiciones climáticas indican una transición hacia un clima más fresco en la Patagonia. Se aconseja a la población estar alerta y tomar precauciones ante las fuertes ráfagas de viento que podrían impactar en los primeros días de la semana.