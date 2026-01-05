Argentinos Protestan Contra la Intervención Militar de Trump en Venezuela

La reciente intervención de EE.UU. en Venezuela ha desatado una ola de protestas en Buenos Aires, donde diferentes grupos sociales expresaron sus posturas en dos marchas contrastantes.

División de Opiniones en las Calles de la Capital

En la Embajada de Estados Unidos, miles de manifestantes, incluyendo organizaciones kirchneristas y de izquierda, se reunieron para expresar su rechazo a la intervención liderada por Donald Trump. Por el contrario, en el Obelisco, migrantes venezolanos celebraron la detención de Nicolás Maduro.

Una Marcha Contra la Agresión Imperialista

La concentración, que comenzó en Plaza Italia, se dirigió a la sede diplomática estadounidense. Slogans como “Ni Trump libera, ni Milei es libertad” y “Váyanse al carajo yankis de mierda” resonaron en las pancartas, reflejando un fuerte sentimiento de oposición.

“Los bombardeos a Venezuela representan un avance alarmante en la agresión imperialista en nuestra región, lo que exige toda nuestra condena”, afirmaron los organizadores en un comunicado.

La Celebración de los Venezolanos

Mientras tanto, en el Obelisco, los venezolanos expresaron su alegría por la detención de Maduro, coincidiendo con el mensaje de Trump de que se hará cargo del país hasta que se establezca una transición.

Intervención Militar: Una Manipulación de Derechos

Los manifestantes advirtieron que la intervención no tiene por objetivo restaurar la democracia, sino imponer “sumisión” y “saqueo”. “La derecha habla de libertad para justificar una intervención imperialista. Esto solo conducirá a más miseria y opresión en nuestros pueblos”, afirmó Myriam Bregman en su discurso.

Respaldo a la Soberanía Nacional

Libres del Sur, uno de los grupos presentes en la manifestación, denunció la violación del Derecho Internacional, afirmando que esta acción es un ataque a la soberanía de los pueblos latinoamericanos. “No renunciaremos a nuestro derecho a la soberanía”, enfatizaron en sus redes sociales.

Movilizaciones Globales Contra la Intervención

Las manifestaciones no se limitaron a Argentina; también se llevaron a cabo protestas en distintos puntos del mundo, entre ellos Suecia, Grecia y Nueva York, donde el alcalde electo se mostró en desacuerdo con la intervención militar de Trump.