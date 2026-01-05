Crédito y Riesgo País: Proyecciones del Grupo de los Seis para 2026

El año 2025 trajo consigo realidades mixtas para el Grupo de los Seis (G6) de Argentina, donde algunos sectores celebraron un clima de estabilidad económica mientras otros enfrentaron duras pruebas. La mirada puesta en 2026 revela oportunidades y exigencias claras desde el entramado empresarial.

En 2025, el Grupo de los Seis experimentó una coexistencia de realidades dispares. Mientras el sistema financiero y ciertos sectores comerciales festejaron la estabilidad macroeconómica, la industria y la construcción enfrentaron desafíos significativos. La percepción del año que concluyó es clara: el establecimiento aceptó el ajuste fiscal, pero demanda ahora acciones concretas del Estado que se traduzcan en rentabilidad operativa.

Demandas Activas de las Cámaras Empresariales

Las principales cámaras del país, como la Cámara Argentina del Comercio (CAC) y la Unión Industrial Argentina (UIA), expresan un mensaje contundente: un marco macroeconómico ordenado ya no es suficiente. De cara a 2026, esperan que la resistencia actual se convierta en ganancias tangibles. Sin embargo, esto depende fundamentalmente del impulso del crédito, que debe ser liberado y regulado de manera efectiva.

Expectativas por Sector

El reclamo de un Estado activo y regulador varía según el sector. Por ejemplo:

Financieros: Abogan por la desregulación normativa para liberar liquidez.

Abogan por la desregulación normativa para liberar liquidez. Industria: Solicitan que el Gobierno contenga la competencia desleal y el dumping.

Solicitan que el Gobierno contenga la competencia desleal y el dumping. Agro: Exigen la eliminación permanente de retenciones.

Exigen la eliminación permanente de retenciones. Construcción: Destacan la necesidad de inversión pública y financiamiento accesible.

Perspectivas de los Líderes Empresariales

Martín Rappallini (UIA): Foco en Reactivación e Industria

Desde la UIA, Rappallini enfatiza que la recuperación, estimada en un 5%, necesita un estado activo en la defensa comercial y en la reactivación económica. “Es esencial que el crédito se normalice, para que la inversión y el consumo puedan recuperarse”, sostiene.

Matías Boris Wilson (CAC): Una Nueva Era de Inversión

El economista de la CAC, Matías Boris Wilson, valida la hoja de ruta del gobierno y espera un crecimiento de aproximadamente 3,4%. Asegura que el futuro del modelo económico se basa en un aumento de la inversión.

Gustavo Weiss (Camarco): Preocupaciones en Construcción

El panorama para la Cámara Argentina de la Construcción es sombrío. Weiss alerta sobre la “estabilidad en niveles bajos” del sector, que enfrenta una caída del 25% en actividades y un estancamiento que podría perpetuarse.

Javier Bolzico (Adeba): Aumento del Crédito

El líder de Adeba ve el año 2025 como una validación del modelo económico. Con un 60% de aumento en el crédito bancario, Bolzico pide un avance en la normalización de encajes para estimular el crecimiento.

Nicolás Pino (SRA): Requisito de Estabilidad Fiscal

Pino, al frente de la SRA, exige la eliminación permanente de retenciones. Subraya la necesidad de un marco de competitividad estable que alinee a Argentina con sus vecinos.

Adelmo Gabbi (Bolsa): Optimismo en el Mercado

Por su parte, Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, se muestra optimista, esperando un mercado más robusto en 2026. Resalta que reducir el riesgo país será crucial para acceder a financiamiento internacional.

Conclusiones del G6

Las perspectivas de los distintos sectores para 2026 sugieren un año de importantes desafíos y oportunidades. La colaboración entre el estado y el sector privado es clave para lograr una recuperación sostenida y equitativa en la economía argentina.