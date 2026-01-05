Dinamarca pide a Trump que desista de sus amenazas sobre Groenlandia – En Vivo desde Europa

Hoy se espera un veredicto en un notable caso judicial que involucra a la primera dama francesa, Brigitte Macron, quien ha sido víctima de comentarios maliciosos en redes sociales, incluyendo afirmaciones infundadas sobre su identidad de género.

Acusaciones de Comentarios Maliciosos

Diez personas enfrentan cargos por realizar comentarios maliciosos sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron. Algunas de dichas afirmaciones han llegado a comparar la diferencia de edad entre ella y su esposo, el presidente Emmanuel Macron, con “pedofilia”. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta dos años de prisión.

Contexto del Juicio en París

Este juicio en París representa una nueva etapa en una controvertida batalla legal que se está librando en ambos lados del Atlántico, centrada en el rumor falso de que Brigitte Macron en realidad sería un hombre llamado Jean-Michel Trogneux.

Consecuencias del Hostigamiento Digital

El impacto de estas acusaciones ha sido significativo, afectando no solo la reputación de la primera dama, sino también su calidad de vida, como fue testificado por su hija durante el juicio. Este caso pone de relieve la importancia de abordar el acoso en línea y sus repercusiones en individuos públicos.

Otras Noticias de la Región

Mientras tanto, en un hecho trágico, al menos dos personas han muerto durante ataques rusos en Ucrania, justo antes de una cumbre diplomática en París que busca poner fin a la guerra. Los ataques han generado interrupciones de energía en varias áreas, con temperaturas que caen a -8°C.

Empleados remueven escombros tras ataques con drones rusos en un hospital privado, en Kyiv, Ucrania.

La situación continúa siendo tensa, y dos aeropuertos en Polonia tuvieron que cerrar brevemente debido a la vigilancia militar sobre los ataques en Ucrania.