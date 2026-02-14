Alertan sobre largas colas de hasta 4 horas por nuevos controles electrónicos de pasaportes

La industria aérea en Europa se encuentra en alerta máxima ante posibles demoras interminables en los controles fronterizos, lo que podría complicar la temporada de verano para millones de viajeros.

Las principales asociaciones de aeropuertos y aerolíneas han expresado su preocupación a la Comisión Europea sobre el nuevo sistema electrónico de control de pasaportes, que ha reemplazado los sellos tradicionales. Esta tecnología, puesta en marcha en octubre, podría provocar esperas de hasta 4 horas durante la próxima temporada alta.

Demoras en el Control Fronterizo

Según ACI Europe, que representa a 600 aeropuertos en 55 países, y Airlines for Europe, la situación es crítica. La falta de personal en los controles fronterizos y la presencia de problemas tecnológicos no resueltos están provocando retrasos significativos para los viajeros no comunitarios al ingresar o salir del área Schengen.

Prevención de un Colapso Veraniego

Con la llegada de julio y agosto, se espera un aumento en el tráfico aéreo que podría intensificar la crisis, si no se toman medidas inmediatas. Por ejemplo, Portugal ya ha suspendido el sistema en Lisboa por 90 días debido a las largas colas generadas por este nuevo proceso.

Desconexión Entre Realidad y Percepción

Olivier Jankove, director general de ACI Europe, ha señalado una desconexión preocupante entre la percepción de la Unión Europea sobre el funcionamiento del nuevo sistema y la cruda realidad que enfrentan los viajeros. “Los no pertenecientes a la UE están experimentando retrasos masivos”, afirmó, pidiendo una reevaluación urgente de la situación.

Necesidad de un Cambio Inmediato

Jankove enfatiza la necesidad de actuar rápidamente para evitar un colapso total en los aeropuertos europeos durante la temporada alta. “Debemos ser realistas. El tráfico se duplica en verano, y es crucial estar preparados”, añadió.

Objetivo del Nuevo Sistema

La UE adquirió el sistema electrónico de entradas y salidas (SES) el año pasado con el propósito de mejorar la seguridad fronteriza, detectando a quienes exceden el tiempo permitido de estancia y combatiendo el fraude documental e identitario. Sin embargo, las organizaciones consideran que retornar al método de control tradicional, al menos temporalmente, podría mitigar los retrasos y mejorar la experiencia del viajero durante el verano.