Centenario de Metrópolis: La película muda recuperada en Argentina que inspira a cineastas globalmente

Metrópolis: La Visión Futurista que Resuena en el Presente

A cien años de su creación, Metrópolis, obra maestra de Fritz Lang, continúa atrayendo la atención, especialmente por su inquebrantable exploración de la lucha de clases en un mundo distópico. El hallazgo de su versión completa en 2008 volvió a colocarla en el centro de la conversación cultural.

Un Viaje al Futuro Imaginado Desde su estreno en 1927, *Metrópolis* ha suscitado debates sobre el mundo que retrata: una metrópoli en la que los edificios desafían el cielo y los ciudadanos son divididos entre altos y bajos. La historia se centra en Joh Fredersen, el líder de la élite, y María, una figura que inspira esperanza en la clase trabajadora.

La Influencia de una Ciudad Visionaria La película surgió de la mente creativa de Lang y su esposa, Thea von Harbou, quienes encontraron inspiración en un viaje a Nueva York en 1924. En ese momento, comenzaron a desarrollar la narrativa que se convertiría en un clásico del cine. *Metrópolis* no solo anticipa el futuro, sino que también plantea cuestiones eternas sobre la explotación y la desigualdad social.

Un Legendario Descubrimiento En 2008, el director y coleccionista Fernando Martín Peña realizó un hallazgo extraordinario: la casi totalidad del metraje original de la película. Al investigar, rastreó los fragmentos que habían sobrevivido en Argentina, donde se proyectó la versión completa de *Metrópolis*. Esto permitió no solo la preservación de la obra, sino también la restauración de su valor cultural.

La Innovación Técnicamente Visionaria El trabajo de Lang y su equipo fue pionero en técnicas cinematográficas. Combinando efectos especiales con un diseño arquitectónico deslumbrante, lograron dar vida a una ciudad futurista que seguía siendo relevante, incluso a un siglo después. La liberación de la cámara y el ingenioso uso de maquetas y espejos, diseñados por expertos, transformaron la forma de contar historias en el cine.

Metrópolis en la Actualidad A medida que nos acercamos al 2026, año al que algunos vinculan erróneamente la trama de la película, la relevancia de *Metrópolis* se hace más palpable. La obra ha influido en multitud de producciones y sigue siendo una referencia en la representación de tensiones sociales, inspirando a cineastas de todo el mundo.

Un Legado Duradero No obstante las mutilaciones iniciales del filme, *Metrópolis* ha logrado mantenerse viva en la cultura colectiva. Con su reciente restauración, ha recuperado su esencia, lo que permite disfrutar de la obra tal como Lang la imaginó. La reflexión sobre el futuro, la desigualdad y la búsqueda de un equilibrio entre la tecnología y la humanidad nunca ha sido tan esencial como en nuestros días.