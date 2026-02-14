Sáenz arrebata dos diputados a Coherencia en Salta

En un importante giro político, el bloque Innovación Federal suma a dos nuevos representantes, reforzando su voz en la Cámara Baja y promoviendo una agenda más federal para Argentina.

El bloque Innovación Federal continúa su expansión en la Cámara de Diputados con la reciente incorporación de Claudio Álvarez de San Luis y Gerardo Gustavo González de Formosa. Esta alianza, liderada por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, busca consolidar una representación más fuerte y unificada para los intereses provinciales ante el Gobierno Nacional.

Un Encuentro Clave para el Federalismo

Recientemente, Sáenz recibió a los nuevos legisladores para coordinar acciones conjuntas. Durante la reunión, el gobernador subrayó la importancia de tener una visión federal que impulse el desarrollo de todo el país. “Compartimos una mirada federal de país, con objetivos comunes para la Argentina”, enfatizó Sáenz, destacando la necesidad de trabajar juntos por un futuro más inclusivo.

Compromiso con el Diálogo y la Inclusión

El diputado González también se pronunció, reafirmando su compromiso con el federalismo: “Estoy convencido de que la Argentina necesita federalismo, diálogo y una mirada profunda del interior para construir soluciones para todos”. Estas declaraciones indican una clara intención de abrir espacios de conversación y colaboración entre las provincias.

Trayectoria de los Nuevos Miembros

Álvarez y González llegan a Innovación Federal después de su paso por el bloque Coherencia, donde compartían bancada con otros diputados, como Lourdes Arrieta, quien ahora forma parte de Provincias Unidas, y Marcela Pagano, que actualmente opera como monobloque. Con esta nueva incorporación, el espacio se enriquece con la voz de representantes de Salta, Misiones, San Luis y Formosa.