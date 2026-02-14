Las Mejores Medialunas: Dónde Encontrarlas

La costa de Mar del Plata no solo deslumbra por sus paisajes, sino también por las irresistibles medialunas que se disfrutan bajo el sol. Estas delicias son el símbolo de un ritual que une a los argentinos en cada veraneo.

Una Tradición Costera que No Puede Faltar

Las medialunas en Mar del Plata son más que un simple desayuno; representan un momento de conexión familiar y de disfrute. Con la brisa marina como telón de fondo, cada mordisco se convierte en un placer digno de recordar.

Las Medialunas: Compañeras Ideales del Mate

No hay mejor combinación que la medialuna y el mate para comenzar el día en la playa. La textura hojaldrada de estas delicias se complementa a la perfección con un buen café con leche, transformando cualquier terraza con vista al mar en un café exclusivo.

Las Mejores Paradas para Disfrutar de Medialunas en Mar del Plata

1. Delicias Artesanales en Jujuy 1639

Este local, que ha emergido como un referente en la ciudad, ofrece medialunas elaboradas con masa madre y un proceso que puede tomar varios días. La suavidad y esponjosidad de estas medialunas, bañadas en almíbar con naranja, las convierte en una delicia irresistible. Cada una, de 75 gramos, se vende a $2.500.

2. Un Clásico en Bolivar 4252

Con un enfoque en la calidad, sus medialunas son cada vez más populares. Horneadas al punto exacto, estas medialunas crocantes por fuera y esponjosas por dentro garantizan un momento de disfrute. Puedes llevarlas a casa o disfrutarlas en su salón. Cada medialuna se ofrece a $1.800, mientras que la media docena cuesta $8.000.

3. La Maestría de Chauvin en San Luis 2849

En este local, cada medialuna es una obra maestra. Se elabora de manera artesanal, y en sólo 15 minutos, puedes disfrutar de una nueva tanda recién horneada. Sus medialunas son tan populares que siempre se venden calientes y frescas, lo que garantiza una experiencia única. Además, ofrecen versiones diferentes como medialunas con dulce de leche a $2.200.

4. Sabor Auténtico en Peatonal San Martín 2468

En este lugar, cada medialuna se elabora de manera tradicional, garantizando siempre frescura. Con un enfoque en la calidad, cada medialuna resulta en una textura hojaldrada que enamora. Por $2.500 cada una, se pueden degustar en varias sucursales de la ciudad.

¿Por Qué Son Parte Fundamental de las Vacaciones?

Las medialunas se han convertido en un símbolo de encuentro y tradición en la playa. Son el preludio perfecto para un día de sol y diversión, y cada bocado despierta memorias y emociones en quienes las disfrutan.